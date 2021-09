Grey's Anatomy : Justin Chambers (Alex) explique son départ, "C'était comme un travail à l'usine"

En janvier 2020, alors même que la saison 16 était en cours de diffusion sur ABC aux USA, Justin Chambers provoquait un tremblement de terre dans le petit monde de Grey's Anatomy en annonçant son départ de la série médicale. Une surprise pour tous les fans, notamment au regard de la rapidité d'exécution à l'écran, mais une situation inévitable pour l'acteur.

Un départ inévitable pour Justin Chambers

Un an et demi plus tard, Justin Chambers est en effet revenu sur les raisons qui l'ont poussé à faire ses adieux à son rôle d'Alex. Lors d'un entretien avec Lynette Rice pour le livre How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy, - dans lequel Katherine Heigl est également revenue sur son départ, il n'a ainsi pas caché avoir ressenti une certaine lassitude au fil des années, "Vous êtes dans une bulle. Vous portez votre veste tous les jours, vous voyez quasiment les mêmes visages tous les jours, au sein des mêmes murs, des mêmes studios, vous empruntez la même route..."

Une routine classique que chaque employé vit partout dans le monde, mais qu'il ne supportait plus, "A mon sens, c'était comme un travail à l'usine dans le monde de la comédie. Vous pointez à votre arrivée, puis vous pointez à votre départ". Evidemment, l'acteur reste attaché à la série, mais il s'est pris un coup de vieux fatal en réalisant qu'il venait déjà de passer 15 années de sa vie sur Grey's Anatomy, "Oui, j'imagine que c'est sentimental, mais ça m'a fait l'effet de 'Wow, j'arrive pas à croire que ce soit passé aussi vite !'"

Les créateurs de The Offer, son nouveau projet de série, sont prévenus : ce n'est pas la peine de visualiser un plan sur 10 saisons avec lui.