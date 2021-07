Grey's Anatomy : Justin Chambers retrouve (enfin) un rôle, plus d'un an après son départ

En janvier 2020, Justin Chambers annonçait son départ de Grey's Anatomy et choquait plus d'un fan. "Il n'y a pas de bon moment pour dire au revoir à une série et à un personnage qui définissent tant de ma vie pendant ces 15 dernières années. Depuis un moment, j'ai l'espoir de diversifier mes rôles et mes choix de carrière." avait-il expliqué dans un post Instagram. Depuis, la série a fait ses adieux à Alex et ça n'a pas fait l'unanimité.

Mais surtout, Justin Chambers était aux abonnés absents. Selon les rumeurs, l'acteur aurait quitté la série médicale pour rejoindre un centre de repos mais on n'avait plus entendu parler de lui jusqu'à une récente réapparition dans une story postée par Ellen Pompeo (Meredith). S'il a pris un peu de temps pour lui et ses proches, Justin Chambers est prêt à revenir sur nos écrans. Et on ne va pas dire non !

Justin Chambers jouera Marlon Brando dans une série

Pour son premier rôle depuis qu'il a quitté Grey's Anatomy, Justin Chambers a choisi la mini-série The Offer, en préparation pour Paramount+ (ex CBS All Access). Cette série en 10 épisodes racontera les coulisses mouvementées du film culte Le Parrain réalisé par Francis Ford Coppola et sorti en 1972, selon le témoignage du producteur Al S. Ruddy. Justin Chambers incarnera le très célèbre Marlon Brando qui incarnait Vito Corleone dans le film. Gagnant de l'Oscar du meilleur acteur pour sa prestation dans le film, Marlon Brando avait refusé le prix.