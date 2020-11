Grey's Anatomy : ces acteurs qui ont failli être au casting

Owen Hunt

C'est dans la saison 5 que Kevin McKidd a rejoint le casting de Grey's Anatomy dans le rôle d'Owen Hunt, d'abord chéri de Cristina avant de se rapprocher par la suite de Teddy (Kim Raver) et Amelia (Caterina Scorsone). L'acteur écossais était déjà connu notamment grâce à sa participation à la série Rome mais il n'était pas le premier choix de l'équipe. Et pour cause, c'est Joshua Jackson qui avait été annoncé dans le rôle d'Owen. Cette année-là (en 2007), la grève des scénaristes avait mis en pause le tournage et celui qui s'est fait connaître dans Dawson a dû abandonner le rôle car il a été choisi pour être la star d'un autre projet : Fringe. Le show que vous pouvez retrouver sur Amazon Prime Video a eu 5 saisons et on a ensuite pu voir Joshua Jackson dans The Affair puis plus récemment dans Little Fires Everywhere.