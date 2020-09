Hunger Games : ces acteurs qui ont failli être au casting

Haymitch

Mentor de Katniss et Peeta dans le premier film et présent par la suite, Haymitch Abernathy est joué par Woody Harrelson mais l'acteur n'est pas le seul qui a été approché pour le rôle. En avril 2011, de nombreux médias ont annoncé que l'acteur John C. Reilly dont on ne compte plus les rôles au cinéma était en pourparlers pour incarner Haymitch. On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé mais l'annonce du casting de Woody Harrelson a été faite un mois plus tard.