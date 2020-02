Hunger Games : Lynn Cohen (Mags) est décédée, les acteurs lui rendent hommage

Mags de Hunger Games est décédée

Alors qu'un prequel de la franchise Hunger Games se prépare, avec le président Snow pour héros, une actrice qui a joué dans l'un des opus de la saga est morte ce vendredi 14 février 2020. Il s'agit de Lynn Cohen, décédée à l'âge de 86 ans. Elle incarnait Mags dans Hunger Games : L'embrasement, le deuxième volet sorti au cinéma.

Dans le film, le personnage interprété par Lynn Cohen a remporté les Hunger Games dans sa jeunesse. Mags est originaire du district 4 et a été le mentor de Finnick (Sam Claflin). C'est d'ailleurs pour sauver la femme de celui-ci, Annie Cresta (Stef Dawson), qu'elle se porte volontaire pour la remplacer. Et si elle n'apparaît pas dans les autres volets de la franchise, c'est parce que dans le long-métrage, Mags se sacrifie dans l'arène pour que Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), Peeta Mellark (Josh Hutcherson) et Finnick Odair puissent échapper au brouillard chimique.

Les plus "vieux" connaissent aussi la comédienne pour son rôle de Magda dans Sex and the City (dans la série et dans les deux films), alias la femme de ménage et amie de Miranda (Cynthia Nixon). Mais vous avez aussi pu la voir dans plusieurs autres séries TV comme The Affair, Damages, Nurse Jackie ou encore New York, police judiciaire.

Plusieurs stars lui rendent hommage

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont rendu hommage à Lynn Cohen. Parmi eux, des anonymes mais aussi des célébrités qui ont tourné avec elle, aussi bien dans Hunger Games : L'embrasement que dans Sex and the City. Les acteurs et actrices Sam Claflin, Stef Dawson, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall ou encore Kristin Davis ont ainsi écrit un dernier mot à son intention.

Sam Claflin a déclaré qu'il "l'emmènerait partout avec lui, pour toujours", tandis que Stef Dawson a souligné sa "belle âme devant la caméra et hors caméra".