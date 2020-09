Antebellum : 3 bonnes raisons d'aller voir le nouveau film d'horreur du producteur de Get Out et Us

Produit par l'équipe à qui l'on doit Get Out mais aussi Us, Antebellum n'est pas un film d'horreur de plus. A mi chemin entre le thriller et l'épouvante, la première réalisation de Gerard Bush et Christopher Renz s'attaque au racisme et s'inscrit parfaitement dans la mouvance Black Lives Matter qui secoue actuellement les Etats-Unis et l'Europe.

Voici 3 raisons pour lesquels Antebellum est un film à ne pas louper au cinéma.

Une histoire surprenante et originale

Autrice noire à succès aux USA, Veronica Henley (Janelle Monáe) est soudainement projetée dans ce qui semble être une bulle temporelle. La jeune femme se retrouve dans le passé à une époque encore coloniale. Piégée de ce monde cauchemardesque où la violence et la torture frappent injustement ses semblables, elle tente alors de mener une rébellion et de percer les mystères de ce qui ressemble à un "jeu" organisé par un inquiétant groupuscule raciste.

Antebellum compte parmi ces films qui surprennent, bousculent puis hantent une fois le générique de fin terminé. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises.

De l'horreur mais avec un contexte social et politique

A l'instar de Get Out et Us, Antebellum n'est pas un énième film d'horreur pop corn aussi vite vu qu'oublié. Bien au contraire. En dénonçant le racisme de manière originale et inattendue, Antebellum se révèle émotionnellement fort tout en étant un divertissement qui en marquera plus d'un.

La révélation Janelle Monae

L'une des grandes forces d'Antebellum est bien évidemment son actrice principale Janelle Monáe. On avait déjà pu apprécier son talent dans des films comme Moonlight et les Figures de l'Ombre. Antebellum ne fait que confirmer le potentiel de l'américaine de 34 ans. Mais Janelle Monáe n'est pas qu'actrice. Elle est aussi chanteuse compositrice de soul et R&B. A son actif quatre albums et plusieurs nominations aux Grammy Awards. Antebellum est son premier premier rôle au cinéma. Au vu du résultat, c'est loin d'être le dernier.

Antebellum, actuellement au cinéma.