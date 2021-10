Grey's Anatomy : Jerrika Hinton (Stephanie) virée à cause d'Ellen Pompeo pour une raison improbable

Si vous voulez avoir toutes les infos croustillantes sur les coulisses de Grey's Anatomy ? Le livre How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy de Lynette Rice vous comblera ! Publié aux Etats-Unis, il révèle pas mal de détails sur la série depuis ses débuts et franchement, il y a du lourd ! Comme par exemple les vraies raisons du départ de Patrick Dempsey, les révélations de Katherine Heigl et sa réponse aux accusations de diva, la vérité sur le départ de Justin Chambers mais aussi le gros stop qu'a mis Ellen Pompeo à l'équipe de la série. Et justement, on n'a pas fini d'entendre parler de l'interprète de Meredith...

Jerrika Hinton aurait été virée à cause d'Ellen Pompeo

Le livre de Lynette Rice contiendrait aussi une nouvelle révélation étonnante concernant le départ de Jerrika Hinton. L'interprète de Stephanie Edwards a rejoint la série dans la saison 9 avant d'annoncer son départ à la fin de la saison 13. Officiellement, l'actrice aurait quitté Grey's Anatomy pour se consacrer à d'autres projets mais ce ne serait pas vraiment ce qu'il se serait passé. Selon le livre, l'actrice aurait en fait été évincée à cause d'Ellen Pompeo. Et on vous prévient, la raison est improbable.

Dans How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy, on peut lire que la production aurait demandé à l'actrice de partir... car elle aurait pris des polaroïds sur le tournage sans le consentement de l'interprète de Meredith. Une chose qui n'aurait pas du tout plu à Ellen Pompeo. "Jerrika était toujours en train de rire mais elle était peut-être un peu naïve. Elle n'était pas souvent présente donc peut-être qu'elle ne comprenait pas vraiment le pouvoir qu'Ellen avait. Si elle avait été la voir pour lui demander : 'Ça ne te gêne pas si je prends ces photos ?' Ellen aurait sûrement dit 'Okay'. Mais en le faisant sans l'inclure, elle allait droit au désastre" a confié Norman Leavitt qui a dirigé le département maquillage de la série jusqu'en 2018.

Une rumeur qui n'a pour l'instant pas été confirmée par Jerrika Hinton. Suite à l'annonce son départ, l'actrice avait assuré que quitter Grey's Anatomy avait été son propre choix. A-t-elle menti ou bien disait-elle la vérité ?