Grey's Anatomy : Ellen Pompeo s'est violemment clashée avec Denzel Washington sur le tournage

On commence à comprendre qu'il y avait pas mal de soucis dans les coulisses de Grey's Anatomy. Au fil des saisons, les tensions se sont accumulées et, dans un livre, on a même découvert que Patrick Dempsey aurait été poussé vers la sortie après avoir "traumatisé" certains de ses collègues. Et ce n'est pas tout. Cette fois, c'est Ellen Pompeo qui joue Meredith Grey depuis les débuts de la série qui s'est confiée sur une dispute ayant eu lieu sur le tournage

Ellen Pompeo s'est pris la tête (et a insulté) Denzel Washington

Dans la saison 12, Grey's Anatomy a accueilli un réalisateur de renom : Denzel Washington. Ce dernier a mis en scène l'épisode 9 intitulé Un silence assourdissant (The Sound of Silence en version originale). Un épisode inoubliable puisqu'il s'agit de celui dans lequel Meredith, agressée par un patient, perd l'usage de sa voix. Mais dans les coulisses, ça ne se serait pas très bien passé entre l'actrice et le réalisateur. Dans son podcast Tell Me with Ellen Pompeo, la star a dévoilé avoir eu une violente dispute avec le célèbre acteur.

Pourquoi ? Car elle n'aurait pas respecté le script initial. "Denzel s'en est pris à moi. Il m'a dit : 'C'est moi le réalisateur. Ne dis pas ça'" a d'abord expliqué Ellen Pompeo. L'actrice serait alors partie au quart de tour, n'hésitant pas à répondre : "Ecoute fils de p*te, c'est ma série. C'est mon tournage. A qui tu parles ?". Oui, rien que ça... Pourtant, Ellen Pompeo assure que ce clash n'a pas eu de conséquences sur la suite du tournage qui se serait très bien déroulé. "J'ai beaucoup de respect pour lui en tant qu'acteur et réalisateur" a précisé l'actrice qui a aussi refusé d'avoir Isaiah Washington comme partenaire. Pas tant que ça on dirait...