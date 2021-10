Grey's Anatomy saison 18 : bientôt la fin pour Ellen Pompeo ? L'actrice imagine déjà l'après

La saison 18 de Grey's Anatomy vient tout juste de débuter sur ABC aux USA, mais la série se retrouve déjà au centre de la même question que l'an passé : les nouveaux épisodes seront-ils également les derniers ? Pour l'heure, le mystère reste entier. Si les créateurs de la fiction médicale ont récemment fait revenir d'anciens personnages cultes, rien n'indique qu'une saison 19 verra le jour ensuite.

Quel avenir pour Ellen Pompeo après Grey's Anatomy ?

Et ce ne sont pas les propos de Ellen Pompeo qui viendront apaiser les fans. Rassurez-vous, l'actrice n'a pas confié son envie de quitter la série en 2022, mais elle a tout de même profité de son passage sur le podcast Check In pour révéler être déjà en train de réfléchir à son avenir post-Grey's Anatomy.

Ainsi, après 18 belles années à la télévision, peut-on (enfin) s'attendre à la retrouver au cinéma ? Pas vraiment. "Je ne vais probablement pas faire de films. Je n'ai pas une carrière d'actrice de cinéma, a tout simplement confessé l'actrice. Je crois que je l'ai déjà dit, mais ce sont deux milieux assez distincts. Quand vous êtes un acteur de télé, vous êtes en quelque sorte cloisonné dans cette case".

Une place au cinéma pour l'actrice ?

De quoi frustrer Ellen Pompeo ? Plus maintenant. Elle l'a ensuite rappelé avec soulagement, "L'ère du streaming a tout changé de façon drastique pour nous, Dieu merci ! Avant, vous étiez presque maudit quand vous faisiez une série d'une chaîne classique pendant si longtemps. Et ça n'est plus le cas maintenant".

Malgré tout, l'interprète de Meredith l'a de nouveau assuré, cette évolution des mentalités - qui a donc permis à de nombreuses stars du cinéma de mettre enfin un pied dans le monde des séries ces dernières années, ne la motive pas à participer à ce grand écart, "Je ne suis pas sûre que je ferai des films à proprement parler. Mais je participerai certainement à des fictions en streaming, même si la télévision aura surement ma préférence".

Traduction ? Elle pourrait se laisser tenter par quelques mini-séries sur Apple TV+, Netflix ou Prime Video, mais sa préférence ira toujours au format long des séries classiques. Reste désormais à savoir quel genre pourrait cette fois-ci attirer la comédienne. Une sitcom ? Une série policière ? A suivre.