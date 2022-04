Grey's Anatomy : Ellen Pompeo dévoile sa condition pour tourner des scènes intimes

Fini les scènes torrides avec des inconnus pour Ellen Pompeo ! L'interprète de Meredith Grey dans la série Grey's Anatomy a récemment révélé qu'elle était de moins en moins à l'aise à l'idée de tourner des scènes intimes avec des acteurs qu'elle ne connaît pas. L'actrice, qui ne veut pas aller voir la pièce de théâtre de son ancien collègue Jesse Williams, précise que cela ne s'applique pas à Scott Speedman, qui joue Nick Marsh, le chéri de Meredith dans la saison 18 de la série médicale.

"Je ne referai pas ça"

"Je travaille avec Scott Speedman en ce moment, que j'adore. Je l'aime vraiment comme un ami. C'est un gars tellement bien et j'apprécie vraiment son amitié, je l'apprécie aussi en tant que personne, et c'est un grand acteur. Mais... il y a beaucoup de conneries que je ne veux plus faire. Et j'ai vraiment de la chance de pouvoir travailler avec Scott, parce que je l'aime beaucoup, et cela fait une énorme différence. Est-ce que je ferais ça avec un étranger ? Comme s'il s'agissait d'un étranger attrapé dans la rue ? Non. Je ne ferais pas ça. Je ne peux pas faire ça", révèle-t-elle dans le podcast de Kate Walsh, Addison Montgomery dans la série, qui a fait son retour dans la saison 18.

Elle n'accable pas les acteurs

Celle qui a avoué ne jamais avoir vraiment regardé Grey's Anatomy a également tenu à souligner que sa décision n'avait rien à voir avec le fait de ne pas faire confiance aux autres acteurs masculins. Elle a déclaré qu'ils étaient placés dans la même situation embarrassante que les femmes et qu'ils n'étaient pas forcément plus emballés qu'elles à l'idée tourner ce genre de scènes.

Pour suivre les nouvelles aventures d'Ellen Pompeo et de son personnage Meredith Grey dans la saison 18 de Grey's Anatomy, rendez-vous tous les mercredi sur TF1 .