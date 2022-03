Grey's Anatomy : Ellen Pompeo avoue, elle n'a jamais vraiment regardé la série

Depuis 2005, Ellen Pompeo incarne Meredith Grey dans Grey's Anatomy. Si certains fans connaissent les épisodes par coeur (faites notre quiz sur la série médicale pour voir si vous êtes vraiment fans), ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. A commencer par la star de la série. Après avoir révélé qu'elle était en fait doublée par une poupée pour les scènes qui la montrent inconsciente dans la saison 17, la star a dévoilé une autre anecdote qui devrait surprendre.

"Je n'ai pas vu la plupart des épisodes"

Alors que la série continue aux US, Ellen Pompeo s'est confiée sur la série dans une interview donnée à Martha Stewart. Et surprise, elle dévoile n'avoir en fait jamais vu Grey's Anatomy en entier. Si elle tourne les épisodes, l'actrice n'est pas du genre à être devant sa télé chaque jeudi, jour de diffusion de la série aux Etats-Unis. "C'est ma 18ème saison et 392 épisodes. Je n'ai pas vu la plupart des épisodes, je n'en ai vu que quelques-uns" a avoué l'actrice. On est CHOQUES !

L'interprète de Meredith confie qu'elle a seulement vu (ou revu) quelques épisodes, notamment lorsqu'elle devait passer derrière la caméra pour la réalisation, afin de coller le plus possible à l'ambiance de la série. Conclusion : on a tous vu plus d'épisodes qu'elle !