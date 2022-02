Grey's Anatomy saison 17 : scandale, Ellen Pompeo est doublée par une poupée et on n'a rien vu !

Depuis quelques semaines, Grey's Anatomy est de retour sur TF1 pour une saison pas très joyeuse. Et pour cause, la série dédie toute sa saison 17 à la pandémie de Covid-19 qui touche les médecins en plein coeur : Meredith (Ellen Pompeo) a chopé le virus, ce qui va mettre sa vie en danger. A travers ses "visions", la médecin revoit d'anciens personnages morts comme son mari Derek (découvrez les coulisses du retour de Patrick Dempsey). A part ces scènes, on ne peut pas dire que l'actrice apparaît beaucoup à l'écran, sauf pour les scènes dans son lit d'hôpital. Et même dans celles-ci, ce n'est pas elle que l'on voit à l'écran !

Ellen Pompeo doublée par une poupée en latex dans Grey's Anatomy

Eh oui, Ellen Pompeo n'a en fait pas tourné les scènes où son personnage est inconscient dans son lit d'hôpital. L'actrice l'a dévoilé lors de la diffusion : la production a créé une poupée en latex pour ces scènes. L'occasion pour elle d'avoir donc un peu plus de repos, en période de Covid-19 ! L'interprète de Meredith a dévoilé que la création de ce double flippant n'avait pas été très fun puisqu'elle a dû avoir le visage recouvert de latex et de papier mâché. "Meredith n'est pas au top. C'est une poupée, pas moi. Moi, je suis sublime", s'était-elle amusée dans l'émission de Jimmy Kimmel.