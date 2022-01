Grey's Anatomy saison 17 : des retours à gogo, voici les anciens personnages qui reviennent

On l'a (trop) longtemps attendue. Plus d'un an après son lancement aux Etats-Unis, la saison 17 de Grey's Anatomy fait son arrivée en France : chaque mercredi à 21h10, TF1 diffuse deux épisodes inédits de cette saison particulière. Au coeur des épisodes ? La Covid-19. Et pas que pour un seul épisode... Autant dire que ce n'est pas la folle ambiance. Même si cette saison tourne un peu en rond, elle a un gros atout : les nombreux retours que l'on peut y voir. Et ça commence dès l'épisode 2 !

Des retours en rêve pour Meredith

Atteinte de la Covid-19, Meredith (Ellen Pompeo) va passer une sale saison 17 puisqu'elle passera une grande partie des épisodes inconsciente, en réanimation. Mais on verra quand même le personnage via des visions où elle va recevoir la visite de plusieurs personnages cultes. A commencer par Derek (Patrick Dempsey), présent dès la fin de l'épisode 2. Le personnage reviendra à plusieurs reprises durant la saison, de quoi combler tous les fans inconsolables depuis la mort du personnage dans la saison 11.