Grey's Anatomy saison 17 : les coulisses du grand retour de Patrick Dempsey (Derek)

Pour coller à l'actualité, Grey's Anatomy s'est mise en mode Covid pour sa saison 17, diffusée de novembre 2020 à juin 2021 aux US. Au lieu de passer à autre chose après quelques épisodes comme l'ont fait Good Doctor, New Amsterdam ou The Resident, la pandémie est au coeur des 17 épisodes et touche de plein fouet les médecins du Grey Sloan Memorial. Touchée, Meredith (Ellen Pompeo) va frôler la mort. L'actrice apparaît quand même dans la série et pas uniquement sur son lit d'hôpital : inconsciente, Meredith va recevoir la "visite" de plusieurs personnages cultes - et morts - dans ses rêves. A commencer par Derek (Patrick Dempsey). Un retour qui avait choqué les fans lors de la diffusion aux US puisqu'il avait été gardé complètement secret.

Ellen Pompeo a suggéré le retour de Patrick Dempsey

Alors, comment s'est fait ce grand come-back, six ans après le départ de Patrick Dempsey ? C'est en fait Ellen Pompeo qui a eu l'idée de faire revenir Derek dans la série. La showrunner, Krista Vernoff, et les scénaristes ont d'abord eu l'idée, pour contrebalancer le côté sombre de la pandémie, d'apporter une touche de "joie" et "d'évasion" aux fans. C'est alors qu'ils ont eu l'idée de faire revenir un personnage. Ellen Pompeo, qui est aussi productrice, a alors suggéré le retour de Derek. Un vrai événement pour les fans de Grey's Anatomy.

"Il y a tellement de noirceur en ce moment et on savait que les réunir apporterait un peu de lumière. Avec Patrick, nous avions la même envie d'aider les gens et de leur rapporter ce sourire sur leurs visages. Patrick a adoré l'idée et on était tous les deux excités" a confié l'actrice à Deadline. Patrick Dempsey a d'ailleurs tourné plusieurs scènes : il sera au programme de l'épisode 3 et reviendra dans plusieurs épisodes au fil de la saison 17.