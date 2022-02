Grey's Anatomy : que deviennent Eric Dane et Chyler Leigh, alias Mark et Lexie, depuis leurs départs de la série ?

Après avoir retrouvé Patrick Dempsey alias Derek et T.R. Knight qui jouait George, Meredith (Ellen Pompeo) a reçu la visite de Mark et Lexie dans l'un de ses rêves, alors qu'elle est toujours inconsciente à cause de la Covid-19 dans Grey's Anatomy. C'est à la fin de la saison 8 que la demi-soeur de Mer est morte tandis que Mark, lui, a succombé au début de la saison 9, après le terrible accident d'avion dont tout le monde se souvient. Depuis, les acteurs ont connu des hauts et des bas mais sont tous les deux restés dans l'actu côté séries.

Eric Dane, de la rehab à Euphoria

Dans sa vie, Eric Dane a traversé des moments difficiles. En 2011, l'acteur a suivi un traitement en rehab pour addiction aux médicaments et, par la suite, a aussi souffert d'une dépression qui a mis en pause le tournage d'une série. S'il a traversé un passage à vide de quelques années après Grey's Anatomy, c'est à la télévision qu'il a retrouvé un rôle : entre 2014 et 2018, il était la star de la série The Last Ship où il incarnait le Capitaine Tom Chandler. Un rôle physique puisqu'il jouait un membre de l'armée alors qu'une pandémie mondiale avait balayé 80% de la population (ils avaient vu l'avenir apparemment). En 2019, c'est en tant qu'acteur secondaire qu'il revient à la télé : il incarne Cal Jacobs, le père de Nate (Jacob Elordi) dans Euphoria dont la saison 2 est actuellement diffusée aux Etats-Unis.