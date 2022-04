Jesse Williams (Grey's Anatomy) complètement nu dans sa pièce de théâtre, Ellen Pompeo ne veut pas y aller !

A la fin de la saison 17, Jesse Williams quittait Grey's Anatomy pour se consacrer à d'autres projets. Et l'acteur ne disait pas ça dans le vent : il avait déjà signé pour la pièce de théâtre Take Me Out, qui raconte le coming-out d'un joueur de baseball. Elle est jouée depuis le 4 avril 2022 à New York, au Helen Hayes Theater, et une grande partie du casting y apparaît complètement nu, dont Jesse Williams.

Ellen Pompeo ne veut pas voir Jesse Williams nu

Un argument de vente pour certains fans de l'acteur mais pas pour Ellen Pompeo. L'interprète de Meredith Grey et celui va rejouer Jackson Avery sont amis dans la vie et l'actrice a dévoilé qu'elle n'était pas très à l'aise à l'idée de voir son ami nu sur scène. "Il doit être nu dans cette pièce et Debbie (Allen qui joue Catherine Avery, la mère de Jackson dans la série, ndlr) parlions d'aller à New York pour le voir. Mais j'ai dit : 'Je ne peux pas voir Jesse nu sur scène !'" a-t-elle dévoilé dans un épisode de son podcast. On en connaît qui ne sont pas vraiment du même avis...

Jesse Williams sur ses scènes nu

Il y a plusieurs mois, Jesse Williams avait évoqué les scènes de nu de Take Me Out et avait expliqué : "C'est terrifiant mais pour de bonnes raisons. Je cherche toujours à me lancer des défis de la bonne manière" avait-il expliqué dans le talk-show d'Ellen DeGeneres. Take Me Out devrait prochainement être adaptée en mini-série... la nudité avec ? Réponse à venir !