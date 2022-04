Grey's Anatomy saison 18 : Jackson et April de retour pour le final !

La saison des retours continue pour Grey's Anatomy. Dans la saison 18, actuellement diffusée sur TF1, plusieurs personnages ont fait leur come-back comme Addison Montgomery jouée par Kate Walsh, Megan Hunt (Abigail Spencer), Nick Marsh (Scott Speedman) ou encore Ellis Grey (Kate Burton). Après une saison 17 déjà remplie de retours émouvants, la série médicale de Shonda Rhimes semble miser plus que jamais sur la nostalgie à l'approche de la saison 19, déjà commandée. Deux autres retours vont combler les fans.

Jackson et April de retour à Seattle

Selon Deadline, il y aura deux revenants pour le final de la saison 18 de Grey's Anatomy dont la date de diffusion est fixée au 26 mai prochain sur ABC aux Etats-Unis. Il s'agit de Jackson Avery et April Kepner ! Une annonce inattendue puisque Jesse Williams a quitté la série il y a tout juste un an. Pour le départ de Jackson, April était aussi revenue et Sarah Drew avait repris son rôle le temps d'un épisode. Pour rappel, Jackson et April décidaient de déménager à Boston où il allait prendre la tête de la fondation Harper Avery, laissant la porte ouverte à des retrouvailles pour le couple.

Un spin-off sur Japril à venir ?

Pour l'instant, on ne sait pas ce qui attend le duo pour leur grand retour. Seront-ils en couple ? Mais surtout, ce retour ouvre-t-il la porte à un possible spin-off ? Après leur retrouvailles dans la saison 17, Jesse Williams et Sarah Drew avaient confié être partants pour une série dérivée centrée sur leurs personnages. Évoquant cette possibilité, l'interprète de Jackson a déclaré : "S'il y a bien une chose que les fans méritent, c'est ça et ils l'auraient mérité. Ce serait génial. Mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est continuer de le demander". Après Private Practice et Station 19, on est en tout cas déjà prêts pour une série sur Japril !