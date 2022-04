Grey's Anatomy saison 18 : pourquoi Kate Walsh (Addison) a-t-elle accepté de revenir dans la série ?

Addison Forbes Montgomery (Kate Walsh) de retour dans Grey's Anatomy

La saison 18 de Grey's Anatomy est actuellement diffusée chaque semaine sur TF1. Ce mercredi 6 avril 2022, ce sont les épisodes 2 et 3 qui sont diffusés. Et alors que Jesse Williams ne dit pas non à son retour dans la série médicale, c'est une ancienne actrice phare du casting qui sera de retour dans l'épisode 3 de la saison 18. Eh oui, Kate Walsh qui incarne Dr Addison Forbes Montgomery va revenir ! Son personnage Addison fait son come-back à Seattle pour enseigner à la nouvelle promotion de résidents.

La dernière apparition télé de Kate Walsh en tant qu'Addison Forbes Montgomery remonte au 22 janvier 2013, dans le dernier épisode de Private Practice (l'épisode 13 de la saison 6), un des spin-off de Grey's Anatomy. Et la dernière apparition du personnage dans Grey's Anatomy remonte à l'épisode 13 de la saison 8, dans un rêve de Meredith. Mais la dernière fois que la médecin était vraiment présente, c'était dans l'épisode 18 de la saison 7.

Quelques années après son départ de Grey's Anatomy et le final de Private Practice, Addison fait donc son retour. Et Kate Walsh a précisé à Variety qu'on va apprendre ce qui s'est passé pour son personnage depuis qu'on ne l'avait pas vu : "Elle est toujours mariée... Vous allez en apprendre un peu plus sur la backstory d'Addison, avec Jake et Henry, en particulier en ce qui concerne la période du Covid et ce qu'elle a vécu. Ce sera vraiment intéressant d'entendre où elle a été et ce qu'elle a vécu".

Pourquoi Kate Walsh a décidé de revenir dans Grey's Anatomy ?

L'actrice a aussi avoué à ET Online que ce come-back "est complètement surréaliste". "Comme s'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Je savais que ce serait bizarre, mais c'était tellement émouvant, et tellement grand et fou, parce que c'est quand la dernière fois que vous êtes retourné à un travail que vous avez commencé il y a 18 ans et que vous avez quitté il y a 10 ans ? Vous voyez ce que je veux dire ?" a-t-elle précisé.

"C'était tellement émouvant et je pense que ça le sera aussi pour les fans. Je pense que dans toutes les interviews que j'ai faites au cours des dix dernières années ou autre, on me demandait : 'Est-ce que vous y retournerez un jour ?'" a-t-elle ajouté, "Et devinez quoi, la réponse est oui. Je le fais, je l'ai fait, alors j'espère que les gens vont vraiment l'aimer. J'ai eu des retours vraiment positifs de quelques personnes dans les coulisses après avoir vu l'épisode et ils sont vraiment excités".

Kate Walsh a donc accepté de revenir dans Grey's Anatomy parce que les fans souhaitaient son retour, mais aussi parce qu'elle avait envie de retrouver ce rôle important à ses yeux. Elle avait vraiment envie de revenir aux sources : "Nous en parlions depuis un moment, moi revenant et ayant juste une petite visite. C'est une série tellement emblématique, c'était une série tellement importante pour moi dans ma vie, dans ma carrière et donc Krista Vernoff et moi avions discuté et essayé de trouver une période où c'était le bon moment pour Grey's Anatomy et les intrigues et la programmation et tout ça".

"Et j'ai pensé, vous savez quoi ? C'est le bon moment. De plus, l'histoire et l'écriture sont tellement géniales et je l'ai déjà mentionné mais Jamie Denbo, qui est un de mes amis de longue date, a écrit le premier épisode dans lequel j'apparais et c'était tellement génial. L'écriture est... classique, je dirais vintage. C'est cette fine ligne qui vous fait rire et pleurer, je l'espère" a-t-elle indiqué, avouant aussi à Variety : "J'étais excitée de revenir là où tout a commencé pour moi".

Va-t-elle revenir dans d'autres épisodes ?

Avec ce retour dans l'épisode 3 de la saison 18, va-t-elle revenir dans d'autres épisodes ? Kate Walsh avait confié à Variety : "Nous finissons déjà ces quelques épisodes et nous verrons ce qui se passe... La réponse des fans est excellente. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve... mais pour l'instant, c'est tout ce que nous avons prévu : faire réapparaître Addison et voir ce qui transpire de tout ça...".