Grey's Anatomy saison 18 : Jesse Williams de retour ? Il ne dit pas non !

Depuis la saison 17, plusieurs acteurs qui ont quitté Grey's Anatomy sont revenus le temps d'un épisode (ou plus). Après Patrick Dempsey (Derek), T.R. Knight (George), Eric Dane (Mark),Chyler Leigh (Lexie) ou encore Kate Walsh (Addison), les fans espèrent les come-backs d'autres personnages cultes. Comme par exemple celui de Jackson Avery. Pourtant, ça ne fait pas si longtemps que Jesse Williams a fait ses adieux à la série : son personnage a quitté Seattle vers la fin de la saison 17.

Jesse Williams n'est pas contre un retour dans Grey's Anatomy

S'il ne manque pas de projets (il sera bientôt à Broadway pour une pièce de théâtre), Jesse Williams n'oublie pas d'où il vient. Interrogé par Entertainment Tonight, l'acteur a dévoilé qu'il n'est pas totalement contre un retour dans Grey's Anatomy d'ici la fin de la série (qui est d'ailleurs déjà renouvelée pour une saison 19). "Je pourrais considérer ça. Il existe toujours dans le monde de la série donc oui, c'est totalement une possibilité" a-t-il confié après une question sur un possible retour dans la série médicale.

Une réponse qui va mettre en joie les fans de Grey's. Ce n'est d'ailleurs pas la réaction de tous les ex acteurs de la série. Dans le passé, Sandra Oh (Cristina) a par exemple plusieurs fois expliqué qu'elle n'était pas très chaude pour revenir. "J'ai quitté cette série il y a presque 7 ans. Dans mon esprit, elle est partie. Mais pour beaucoup de gens, elle est toujours en vie. Et même si je comprends et que j'adore ça, je suis passée à autre chose" avait-elle confié en mai dernier.