Grey's Anatomy : Sandra Oh "traumatisée" par sa célébrité surprise au lancement de la série

La célébrité liée à Grey's Anatomy, "c'était traumatisant" avoue Sandra Oh

Sandra Oh est surtout connue pour son rôle de Cristina Yang dans Grey's Anatomy. Grâce à la série médicale à succès, où il y a eu de vrais cas médicaux, l'actrice est devenue une star du petit écran. Mais cette célébrité soudaine a traumatisé Sandra Oh, comme elle l'a confiée dans l'émission Sunday Today With Willie Geist. "Pour être parfaitement honnête, c'était traumatisant. C'était traumatisant" a ainsi avoué la comédienne, en parlant de sa notoriété dès la diffusion de la saison 1 de Grey's Anatomy.

Pourquoi le fait d'être connue rapidement a perturbé Sandra Oh ? "La raison pour laquelle je dis ça, c'est que les circonstances dont vous avez besoin pour faire votre travail sont avec beaucoup d'intimité" a expliqué celle qui ne reviendra pas jouer Cristina dans Grey's Anatomy. Sauf qu'en devenant connue, elle a dû apprendre à sa cacher des paparazzi, dès qu'elle sortait faire des courses ou allait au restaurant.

"Donc, quand on perd son anonymat, on doit construire des compétences pour essayer encore d'être réelle" a-t-elle ajouté, avant d'expliquer avoir depuis réussi à gérer sa popularité : "Je suis passée de l'impossibilité de sortir, comme me cacher dans les restaurants, à la capacité de gérer l'attention, de gérer les attentes, sans perdre le sens de soi".

L'actrice est contente d'avoir "un bon thérapeute"

Elle qui a depuis joué dans la série Killing Eve, dispo sur Canal+, et plus récemment dans Directrice, sur Netflix, a donc trouvé un équilibre malgré sa renommée mondiale. Comment a-t-elle fait pour apprendre à gérer le stress et la pression de la célébrité ? "J'ai un bon thérapeute. Je ne plaisante pas" a-t-elle répondu avec sérieux. "C'est très, très important" d'avoir une bonne santé mentale. "Vous devez juste travailler pour trouver votre façon de rester ancré" a-t-elle précisé, "Et bien souvent, c'est en disant non".