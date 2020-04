Killing Eve saison 3 : la mort choc de l'épisode 1 expliquée par la showrunner

C'est ce qu'on appelle un début de saison mortel ! Souvenez-vous, à la fin de la saison 2 de Killing Eve, Villanelle (Jodie Comer) tirait sur Eve (Sandra Oh) et la laissait pour morte à Rome. La saison 3 débutait plusieurs mois plus tard : alors que la tueuse est persuadée que son "ennemie" est morte, on découvrait que Eve était bien toujours en vie mais qu'elle avait démissionné du MI6. Alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre Kenny (Sean Delaney) à son travail, un corps tombait de l'immeuble. L'ex-agent découvrait alors qu'il s'agissait de Kenny.

Pourquoi Kenny devait-il mourir ?

Alors qu'il avait changé de vie et était devenu journaliste d'investigation, pourquoi Kenny a-t-il été tué dans Killing Eve ? Entertainment Weekly a posé la question à Suzanne Heathcote, showrunner de la saison 3. Cette dernière explique que cette mort était nécessaire pour que Eve reprenne les enquêtes. "Rien n'allait la faire revenir pour une raison professionnelle. Trop de choses se sont passées pour elle émotionnellement. Nous savions qu'il fallait qu'il se passe quelque chose de très personnel pour qu'elle revienne" a-t-elle confié. Elle ajoute cependant que cette décision a été très "difficile" à prendre. "Nous faisons le deuil de nos personnages autant que le public" précise Suzanne Heathcote.

Sean Delaney qui incarnait le personnage a plutôt bien réagi quand il a appris la mort de Kenny. "Il a été le premier à dire qu'il trouvait que c'était brillant et qu'il pouvait vraiment voir comment ça faisait avancer l'histoire" a expliqué la showrunner. Et même malgré sa mort, Kenny sera toujours au centre de cette saison 3. Mais va-t-il refaire une apparition ? "C'est un monde où tout peut arriver. Il ne faut jamais dire jamais" a précisé Suzanne Heathcote.

