Grey's Anatomy saison 17 : un spin-off pour Jackson et April ? Les acteurs en rêvent !

Alors que la Covid-19 s'est durablement installée au Grey Sloane Memorial, certains acteurs ont vécu une période plus compliquée que les autres. Comme Meredith (Ellen Pompeo) qui a été contaminée et a été placée en réanimation ou Teddy (Kim Raver) qui a eu du mal à se remettre de la mort d'Andrew (Giacomo Gianniotti). Mais Jackson (Jesse Williams) aussi a fait face à des épreuves : la situation sanitaire l'a fait douter et lui a ouvert les yeux sur les inégalités entre les personnes de couleurs et les patients caucasiens. Perdu, il va tenter de trouver des réponses auprès de son père... et de son ex !

Eh oui, après Patrick Dempsey, T.R. Knight, Chyler Leigh et Eric Dane, c'est Sarah Drew qui fait son retour dans Grey's Anatomy dans l'épisode 14. L'actrice a quitté la série à la fin de la saison 14 après avoir été virée pour raisons créatives. Un come-back pas anodin : il amorce le départ de Jesse Williams qui quitte la série médicale dans l'épisode 15.

Jesse Williams et Sarah Drew ont milité pour une fin heureuse pour Japril

Dans l'épisode 14, Jackson et April vont se retrouver et décider de partir vivre ensemble, pour leur fille, à Boston. Un happy-end pour le duo dont la séparation avait brisé le coeur des fans. Ce sont d'ailleurs Jesse Williams et Sarah Drew qui ont milité pour ce happy-end. "Jesse et moi en avons parlé et on pensait que ce serait plus satisfaisant pour le public si on laissait l'espoir de voir des retrouvailles pour Japril. C'est Jesse qui en a parlé avec les scénaristes et ils ont été d'accord" a confié Sarah Drew à Insider.

Même si Jackson et April ont été séparés - et que Sarah Drew a quitté la série - les deux acteurs sont toujours restés en contact et sont attachés à leurs personnages. "Cette relation - entre nous deux mais aussi celle de Japril - est tellement importante pour nous. C'était le moment parfait pour revenir et faire cet épisode spécial pour préparer le grand départ de Jackson" a confié Sarah Drew lors de la diffusion de l'épisode aux US, en mai 2021.

Un spin-off toujours demandé par les fans et validé par les acteurs

Aujourd'hui, même s'il n'est pas officiellement sur les rails, les deux ex-stars de Grey's Anatomy continuent de militer pour avoir une série centrée sur leurs personnages. "Si ce n'était qu'une question d'amour des fans, nous serions déjà à l'épisode 8. S'il y a bien une chose que les fans méritent, c'est ça et ils l'auraient mérité. Ce serait génial. Mais tout ce qu'ils peuvent faire, c'est continuer de le demander" a expliqué Jesse Wililams. Lors de la diffusion aux US, Sarah Drew a elle aussi milité pour une suite. "Ça introduit potentiellement une aventure super. (...) En voyant l'épisode je me suis dit : 'Ce serait cool de le voir travaillant avec son argent et son pouvoir pour apporter du changement. Et elle travaillant pour les pauvres. Ces deux là pourraient changer le monde de la médecine non ? Je serai prête à regarder cette série" avait-elle confié à Us Magazine.