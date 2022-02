Grey's Anatomy saison 17 : (SPOILER) mort, la showrunner défend ce nouveau drame

Grey's Anatomy nous a habitués aux morts tragiques. George, Lexie, Mark ou encore Derek, les fins tristes se sont succédé au fil des épisodes. Alors que la saison 17 n'est déjà pas la plus positive avec la Covid-19 et une Meredith (Ellen Pompeo) entre la vie et la mort, l'hôpital va être bouleversé par la mort d'Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti). Poignardé en poursuivant la femme à l'origine d'un trafic d'être humains, le médecin ne pourra pas être sauvé. Ce nouveau drame à l'hôpital n'avait pas vraiment fait l'unanimité lors de la diffusion de l'épisode aux US en 2021.

Pourquoi Andrew devait mourir

Premièrement, ce n'est pas Giacomo Gianniotti qui a demandé à quitter Grey's Anatomy. La mort d'Andrew est en fait due à une décision des scénaristes et producteurs et non pas de l'acteur. Après la diffusion aux Etats-Unis, la showrunner Krista Vernoff était revenue sur cette décision, expliquant que cette mort était "nécessaire" selon elle. "Ça nous semblait puissant et important, je ne sais pas toujours pourquoi mais c'est cette histoire qui est venue à nous" avait-elle confié à Deadline. La pauvre Meredith, déjà inconsciente (saviez-vous qu'Ellen Pompeo est doublée par une poupée dans la série ?), va donc faire face à la perte d'un autre amoureux après Derek. Belle ambiance !