Grey's Anatomy saison 18 : Sarah Drew (April) encore de retour ? Elle ouvre la porte

Sarah Drew ouvre la porte à un retour dans Grey's Anatomy

Trois ans après son départ de la série, Sarah Drew était revenue dans Grey's Anatomy au printemps 2021 à l'occasion d'un épisode de la saison 17 qui marquait le départ de l'acteur Jesse Williams et les retrouvailles entre Jackson Avery et April Kepner, leurs personnages. Et si les deux médecins - qui ne sont officiellement pas en couple, vivent aujourd'hui côte à côté à Boston, la comédienne vient de révéler qu'elle n'était pas contre l'idée d'un retour exceptionnel de son héroïne à Seattle.

Interrogée par ET sur la possibilité de la revoir dans la série médicale d'ABC (qui a récemment été renouvelée pour une saison 19), Sarah Drew a répondu que c'était "absolument" faisable. Elle l'a en effet précisé avec émotion, "Grey's Anatomy sera toujours dans mon coeur. L'équipe restera à jamais ma famille, donc je ne pourrais jamais fermer la porte à ça". Un beau message qui pourrait ne pas passer inaperçu.

Un événement qui pourrait prendre du temps

En revanche, elle l'a immédiatement sous-entendu, un tel retour n'est pas encore à l'ordre du jour. Surtout, n'espérez pas que celui-ci soit plus long qu'un caméo. En cause ? Le départ de Jesse Williams auquel elle a participé lui a apporté un sentiment de conclusion important, "C'était une magnifique expérience. Tout m'a paru si chaleureux, accueillant. Ca ressemblait à l'un de ces moments où la boucle se bouclait en concluant mon histoire d'une façon dont j'avais besoin sans le savoir".

Autrement dit, faire revenir April trop tôt ou trop longuement, loin de sa famille, risquerait de casser cette belle fin. Un petit coup de pression envers les scénaristes qui devront donc imaginer la meilleure des intrigues et la justification la plus inventive pour finalement convaincre Sarah Drew de repasser une tête à l'hôpital, ne serait-ce que pour un épisode !