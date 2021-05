Grey's Anatomy saison 17 : Jesse Williams et Sarah Drew défendent la fin de Jackson et April

Jackson Avery fera bientôt ses adieux dans Grey's Anatomy. On a pu le voir avec la bande-annonce du prochain épisode de la saison 17 de la série médicale, le personnage joué par Jesse Williams quittera le show dans l'inédit diffusé le 20 mai aux US. Pour leurs retrouvailles à l'écran après 3 ans, April et Jackson ne se sont pas remis en couple même si la série laissait la porte grande ouverte : les parents de la petite Harriet décidaient de quitter Seattle pour s'installer ensemble à Boston, Jackson prenant la tête de la fondation Avery et April étant désormais séparée de Matthew. De quoi laisser espérer des retrouvailles... hors des écrans. Mais pourquoi ce choix ?

Sarah Drew défend l'absence de baiser entre April et Jackson

Certains fans de Japril ont été un peu déçus de ne pas voir de baiser entre les deux personnages dans l'épisode 14 de la saison 17 de Grey's Anatomy. Mais Sarah Drew et Jesse Williams qui quitte la série sur cette intrigue sont parfaitement satisfaits de la fin ouverte réservée à leurs personnages. Dans un live Instagram ce vendredi, ils ont évoqué un possible spin-off de Grey's Anatomy centré sur Japril mais aussi expliqué pourquoi les deux médecins ne se sont pas vraiment remis en couple.

"Pour moi, ils ont tellement grandi dans le passé et dans cet épisode. (...) C'était logique qu'ils ne soient pas impulsifs à ce moment-là. Jackson lui a demandé une chose énorme, il est vulnérable et passionné. (...) Pour moi, ce serait presque trop tôt de les voir s'embrasser" a confié Sarah Drew comme vous pouvez le voir ci-dessous à 21mn environ.