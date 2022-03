Grey's Anatomy saison 17 : Jesse Williams (Jackson) quitte la série, il explique les raisons de son départ

Et un autre médecin sur le départ. En 17 saisons, de nombreux acteurs ont quitté Grey's Anatomy, de façon plus ou moins tragique. Si certains personnages sont morts, d'autres ont eu droit à un happy-end. Ce fut le cas pour April (Sarah Drew) qui, en plus, est revenue dans la saison 17, justement pour préparer le départ de Jackson pour Boston. Jesse Williams et Sarah Drew ont même confié qu'ils avaient fait changer la fin du couple. Dans l'épisode 15, c'est donc pour rejoindre Boston que Jackson quitte le Grey Sloane Memorial. On vous rassure, Jesse Williams n'a pas été viré de la série.

Les raisons du départ de Jesse Williams dans Grey's Anatomy

Si Jesse Williams a décidé de quitter Grey's Anatomy, c'est suite à un accord avec la production. Dans une interview donnée à TVLine lors de la diffusion du dernier épisode de Jackson aux US en mai 2021, l'acteur avait confié qu'il n'avait pas demandé à quitter la série mais qu'il n'avait pas non plus été poussé vers la sortie. C'est suite à une discussion avec la showrunner, Krista Vernoff, qu'ils ont décidé qu'un départ serait la meilleure façon de rendre hommage au personnage. "Ça n'a pas commencé avec une décision, ça c'est terminé avec ce qui nous semblait le plus logique pour l'évolution du personnage (...) Nous avons essayé de savoir où il allait aller et quelque chose nous disait que Jackson ne pouvait pas rester là. " a-t-il expliqué.

Confronté aux inégalités, en pleine période de Covid, Jackson a donc décidé d'apporter sa pierre au changement en prenant la tête de la fondation Harper Avery. Jesse Williams, lui, a pris ce départ positivement. Dans une récente interview avec le New York Times, l'acteur a confié qu'il se sentait "incroyablement en sécurité, protégé, isolé" dans le show. C'est pourquoi, après son départ, il a décidé de sortir de sa zone de confort pour son nouveau rôle.

Jesse Williams sur les planches

A partir de début avril 2022, c'est à Broadway que l'on retrouvera Jesse Williams. L'acteur est la star de la pièce Take Me Out où il joue un joueur de baseball qui fait son coming-out. "Je savais que le prochain projet après Grey's Anatomy devait être terrifiant. J'avais besoin de sortir de ma zone de confort, j'avais besoin d'aller vers des choses inconnues" a-t-il expliqué au New York Times. Et d'ajouter : "La dernière chose que je veux, c'est être un mec riche de la télé qui pense qu'il peut débarquer et tout faire, parce que ce n'est absolument pas ce que je ressens. Je suis juste là pour apprendre".