Grey's Anatomy saison 17 : l'autre fin moins joyeuse d'abord imaginée pour Jackson et April

Après le départ de Giacomo Gianniotti suite à la mort d'Andrew, le Grey Sloan Memorial perd un autre médecin. Dans l'épisode 15, qui sera diffusé le 23 mars sur TF1, c'est Jackson Avery qui fait ses adieux. Eh oui, Jesse Williams a décidé de nous briser le coeur en quittant la série médicale. Mais avant ça, Jackson a retrouvé April dans l'épisode 14 de la saison 17 de Grey's Anatomy. Une fin ouverte pour le couple puisque la médecin incarnée par Sarah Drew, célibataire après sa séparation avec Matthew, décidait de déménager elle aussi à Boston avec Harriet. Un (presque) happy end que l'on doit en fait aux acteurs.

Sarah Drew dévoile l'autre fin imaginée pour Japril

Dans une interview récente pour Insider, Sarah Drew est revenue sur son retour dans Grey's Anatomy et sur le départ de Jesse Williams. En plus de militer pour un spin-off, l'actrice a aussi levé le voile sur les retrouvailles de Japril qui devaient, à l'origine, être moins joyeuse. Comme l'a confié l'actrice, les scénaristes n'avaient à l'origine pas prévu que Matthew (Justin Bruening) et April soient séparés. Au contraire ! "Le pitch qui m'a été donné, c'est qu'April était super enceinte de Matthew et qu'il n'était pas là quand Jackson débarquait chez April pour lui parler de son idée d'aller à Boston avec lui. Il devait y avoir une tempête et Jackson devait aider April à accoucher dans sa maison et au final, April décidait de déménager à Boston avec Jackson et sa famille" a expliqué l'actrice.

Un scénario qui a moyennement convaincu Sarah Drew et Jesse Williams. Les deux acteurs ont ensuite trouvé l'idée d'une séparation entre April et Matthew plus appropriée. "Jesse et moi en avons parlé et on pensait que ce serait plus satisfaisant pour le public si on laissait l'espoir de voir des retrouvailles pour Japril. C'est Jesse qui en a parlé avec les scénaristes et ils ont été d'accord" a confié la star. Ouf !