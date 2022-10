Jesse Williams oublie définitivement Grey's Anatomy et débarque dans une autre série

Aux US, la saison 19 de Grey's Anatomy a débuté au début du mois d'octobre et les fans n'ont même pas le temps d'oublier Jackson Avery. Si Jesse Williams a annoncé son départ de la série médicale pour jouer à Broadway (sa pièce où il apparaissait complètement nu a beaucoup fait parler), l'acteur a déjà repris une fois son rôle dans la saison 18... et ce n'est pas terminé. Il sera encore de retour aux côtés d'Ellen Pompeo dans un épisode à venir de la saison 19 qu'il a également réalisé. Mais on vous rassure, Jesse Williams ne compte pas non plus faire uniquement des allers et retours dans la série médicale qui l'a fait connaître.

Jesse Williams de médecin à documentaliste

Après avoir incarné un médecin durant plus de 10 ans, Jesse Williams jouera prochainement... un documentaliste. Oui, ça change ! L'acteur de 41 ans vient d'être annoncé au casting de la saison 3 d'Only Murders in the Building, prochainement disponible sur Disney+. Il incarnera donc un documentaliste qui va être très intéressé par l'affaire sur laquelle le trio formé par Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez vont enquêter.

Si vous n'en aviez jamais entendu parler, Only Murders in the Building suit Charles, Oliver et Mabel, trois habitants d'un même immeuble qui décident d'enquêter sur la mort d'un homme dans leur building. Ils lancent un podcast dans lequel ils font suivre leurs aventures aux internautes. Les deux premières saisons sont disponibles sur Disney+ et la saison 3 devrait arriver en 2023. Jesse Williams ne sera pas le seul acteur à intégrer la série puisque Paul Rudd qui a fait une apparition à la fin de la saison 2 aura un rôle important dans la suite.