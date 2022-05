Jesse Williams (Grey's Anatomy) nu à Broadway : des photos fuitent et font le buzz

Si on peut voir de plus en plus de full frontal dans les séries ou les films (coucou Adam Demos dans Sex/Life), les acteurs se dénudent aussi parfois sur scène. Ce fut par exemple le cas de Daniel Radcliffe dans la pièce Equus en 2007. Pour ses premiers pas au théâtre, Jesse Williams a lui aussi tombé le haut et le bas : l'acteur est la star de Take Me Out, qui raconte le coming-out d'un joueur de baseball. Ellen Pompeo avait même confié ne pas vouloir aller voir la pièce car son ami y apparaît nu. Et pas qu'un peu !

Jesse Williams nu pour sa pièce Take Me Out, des photos fuitent

Ça fait quelques semaines que la pièce Take Me Out est jouée à Broadway et le temps est venu : celui de la fuite des photos de Jesse Williams nu évidemment ! Alors que les spectateurs doivent normalement déposer leurs téléphones dans des coffres fermés pour toute la durée du spectacle, un petit malin a réussi à capturer Jesse Williams dans toute sa splendeur. Les images ont été publiées sur Twitter (cliquez pour les voir) et on voit clairement l'anatomie de l'acteur. Notre réaction en un emoji : 🥵. Les photos n'ont évidemment pas tarder à faire le tour du web et ont beaucoup amusé les internautes !