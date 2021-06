Sex/Life : non, Adam Devos n'a pas été doublé pour les scènes où il est nu (même en full frontal)

Après la saison 4 déjà très hot d'Elite, Netflix enchaîne avec une autre série qui donne chaud. Dans Sex/Life, on suit Billie (Sarah Shahi) qui se retrouve au coeur d'un triangle amoureux avec son mari, Cooper (Mike Vogel), et son ex, Brad (Adam Devos). Les scènes de sexe sont au rendez-vous et ont rapproché les acteurs : Sarah Shahi et Adam Devos sont en couple dans la vie. Mais les stars ont-elles été doublées pour les scènes intimes ?

Non, Adam Devos n'est pas doublé pour les scènes nues de Sex/Life

La réponse est non. Interrogé par Entertainment Weekly, l'acteur qui s'est fait connaître dans la série UnReal a assuré ne pas avoir été doublé pour les scènes intimes de Sex/Life. "Je me sentais bien avec ça car quand on lit un script et qu'on sait ce dans quoi on s'engage dès le départ, je ne pense pas qu'on signerait pour une série après avoir lu les scripts pour ensuite dire 'non' à la dernière minute" a-t-il expliqué. Grâce à la coordinatrice d'intimité engagée sur le tournage, Adam Devos et les autres acteurs ont cependant pu évoquer leurs limites, comme l'a expliqué Sarah Shahi.

Une prothèse utilisée pour son full frontal ?

Pour Sex/Life, Adam Devos a donné de son corps... et apparaît même complètement nu et de face devant la caméra. Dans l'épisode 3 pour une scène sous la douche, l'acteur se montre en full frontal. Mais a-t-il eu recours à une prothèse ? L'équipe garde le mystère pour le moment. "Un gentleman ne dit jamais ces choses. Nous allons laisser ça à l'imagination des téléspectateurs" a confié la créatrice, Stacy Rukeyser, à Collider. On vous laisse mener votre enquête...