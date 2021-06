Sex/Life : deux stars de la série sont en couple dans la vie

Et encore un duo à ajouter à la liste des couples qui se sont formés sur le tournage d'une série ! Après Chase Stokes et Madelyn Cline de Outer Banks ou bien et Ross Lynch et Jaz Sinclair des Nouvelles aventures de Sabrina, un autre couple s'est formé dans les coulisses d'une série Netflix. Dans Sex/Life, on suit le triangle amoureux autour de Billie qui va être déchirée entre son mari et son ex. Le show contient de nombreuses scènes de sexe... qui ont rapproché certains acteurs.

Sarah Shahi et Adam Demos sont en couple

Eh oui, Sarah Shahi et Adam Demos alias Billie et Brad sont vraiment en couple dans la vie ! L'actrice vue dans Person of Interest a été mariée à l'acteur Steve Howey entre 2009 et 2021, leur divorce ayant été prononcé en janvier dernier (ils se sont séparés en mai 2020). C'est sur le tournage de Sex/Life en août 2020 que Sarah Shahi est tombée sous le charme de l'acteur australien vu dans la série UnReal où il incarnait August. Et les deux amoureux ne se cachent pas !

En mai dernier, l'actrice n'a pas hésité à poster un message 100% love pour fêter les 36 ans de son amoureux. "Je ne suis pas exactement sûre de comment deux personnes vivant à des endroits opposés du monde peuvent avoir autant en commun, être autant fait pour se rencontrer et pour être ensemble. Mais je sais que tu es mon âme-soeur. Je sais que j'ai trouvé celui que j'aimerai pour toujours. Je sais que je n'ai jamais aimé si profondément, si fort et si férocement. Je suis tellement reconnaissante de l'avoir. Je sais que je l'ai aimé durant des milliers d'autres vies et que je l'aimerai pour des milliers d'autres." a posté la star.