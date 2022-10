"Tu nous avais manqué" : un grand retour dans la saison 19 de Grey's Anatomy, les fans valident à un détail près

C'est le 6 octobre dernier que Grey's Anatomy a (enfin) fait son retour sur ABC aux Etats-Unis. Pour sa saison 19, la série médicale mise sur le changement, un peu malgré elle. Ellen Pompeo alias Meredith Grey a décidé de s'éloigner du show pour tourner dans un nouveau projet pour la plateforme Hulu. Résultat ? Elle sera beaucoup moins présente dans les nouveaux épisodes : elle ne devrait même jouer que dans 8 d'entre eux. Oui, ça fait peu. Ce "départ" devrait aussi avoir des conséquences sur le personnage de Nick (Scott Speedman) qui sera également moins présent.

L'actrice a d'ailleurs inquiété les fans en déclarant récemment qu'elle n'était pas sûre de reprendre son rôle dans Grey's Anatomy à temps plein en cas de saison 20. "Je ferai toujours partie de la série, je suis productrice exécutive, j'ai passé deux décennies de ma carrière dans cette série, c'est mon coeur et mon âme. Je ne serai jamais complètement partie tant que la série sera diffusée" a-t-elle cependant assuré à Deadline.

Pour parer au départ momentané du personnage principal de la série, Grey's Anatomy a décidé de recruter de nouvelles têtes : de nouveaux internes ont débarqué dans l'épisode 1 et l'un d'entre eux avait un lien avec Derek. Mais ce n'est pas tout, une médecin culte va débarquer prochainement : Addison, jouée par Kate Walsh, sera de retour pour tenter de nous faire oublier l'absence de Meredith. Et elle ne sera pas la seule.

Ce personnage culte et adoré des fans de retour dans Grey's Anatomy

Surprise, Jackson Avery est (déjà) de retour dans Grey's Anatomy ! Eh oui, Jesse Williams va reprendre son rôle dans la série médicale le temps d'un épisode. La diffusion est prévue pour le 3 novembre prochain aux US et il s'agira de l'épisode 5 de la saison 19 que Jesse Williams va aussi réaliser. On sait déjà que Jackson va croiser la route de Meredith qui sera en visite à Boston, où il vit avec April. Petite déception cependant du côté des fans : Sarah Drew ne sera pas de la partie pour cette fois, contrairement au retour des deux personnages à la fin de la saison 18.

Les fans valident ce grand retour

Comme lors de l'annonce du come back d'Addison, les fans ont encore une fois 100% validé le retour de Jackson dans Grey's Anatomy, même si ce n'est que pour un épisode. "Tu nous a manqué" ; "Tellement hâte de te revoir sur l'écran" ; "Tellement heureuse" ; "Bae rentre à la maison" ou encore "Meilleure nouvelle" peut-on lire sur le compte Instagram de l'acteur.