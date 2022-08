Grey's Anatomy saison 19 : après Ellen Pompeo, un autre acteur sera beaucoup moins présent dans la suite

Il y a quelques semaines, on découvrait qu'Ellen Pompeo aurait un rôle limité dans la saison 19 de Grey's Anatomy. L'interprète de Meredith Grey a décidé de lever le pied pour participer au tournage d'un autre série et ne devrait être présente que dans 8 épisodes sur environ une vingtaine. De quoi faire craindre le pire aux fans de la série médicale qui se demandent forcément si la fin du show ne serait pas proche. Alors que la série sera de retour début octobre (découvrez toutes les dates de retour des séries américaines), on vient d'apprendre qu'un autre acteur sera beaucoup moins présent dans la suite.

Après Meredith, Nick Marsch prend une pause

Si vous aviez craqué sur le Dr Nick Marsch, mauvaise nouvelle : Scott Speedman ne sera plus présent en tant que régulier dans la saison 19 de Grey's Anatomy. Le personnage devrait, comme Meredith, ne faire que quelques apparitions dans la nouvelle saison, et devient donc récurrent. Bon, c'est une décision logique puisque Meredith autour de laquelle tourne son intrigue sera absente mais quand même un peu décevant puisqu'on a vite adopté ce personnage, vu précédemment dans un épisode de la saison 14 avant de revenir au début de la saison 18.

Les acteurs qui sont assurés de revenir

Heureusement, ces deux "départs" (qui n'en sont pas vraiment puisqu'on verra encore Ellen Pompeo et Scott Speedman dans la suite) seront les seuls... pour le moment. ABC qui diffuse la série a confirmé le retour des autres stars du show, à savoir : Chandra Wilson (Bailey), James Pickens, Jr. (Richard), Kevin McKidd (Owen), Kim Raver (Teddy), Kelly McCreary (Maggie), Anthony Hill (Winston), Caterina Scorsone (Amelia), Camilla Luddington (Jo), Chris Carmack (Link) et Jake Borelli (Schmitt).

En plus de ça, la série a recruté de nouveaux résidents pour rejoindre l'hôpital. Parmi les nouveaux visages, on retrouvera Adelaide Kane, Harry Shum Jr, Alexis Floyd, Midori Francis et Niko Tehro. Une première photo des nouveaux résidents a même été dévoilée :