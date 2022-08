Grey's Anatomy saison 19, Riverdale saison 7... les dates de sorties des séries pour la rentrée

Non, il n'y a pas que Netflix qui nous offre des séries addictives. Les chaînes américaines aussi nous offrent de nombreuses séries cultes et ça n'est pas prêt de s'arrêter ! Après notre bilan des séries qui reviennent ou pas à la télévision US pour la saison 2022/2023, c'est l'heure de découvrir quand reviendront les shows que vous adorez. On parle évidemment des dates de sortie à la télévision américaine.

Grey's Anatomy de retour en octobre, Riverdale repoussée à 2023

Les hostilités de la saison 2022/2023 des séries débuteront le 19 septembre prochain avec les retours de plusieurs séries cultes comme 9-1-1 avec sa saison 6 sur FOX ou bien la saison 20 (oui, déjà !) de NCIS. Les retours seront étalés sur plusieurs semaines avec le come-back de Grey's Anatomy pour sa saison 19 qui accueillera plusieurs nouveaux prévue pour le 6 octobre 2022. Quant à Riverdale ? Il faudra patienter : la dernière saison de la série ne débutera qu'en 2023 sur la CW et sur Netflix en France. Après le twist fou du final de la saison 6, ça fait loin quand même...

Les dates de sortie des nouvelles saisons de nos séries (dans l'ordre alphabétique)

9-1-1 (saison 6) : 19 septembre 2022

9-1-1 Lone Star (saison 4) : date de sortie à venir

Abbott Elementary (saison 2) : 21 septembre 2022

Alaska Daily (nouveauté) : 6 octobre 2022

All American (saison 5) : 10 octobre 2022

All American : Homecoming (saison 2) : 10 octobre 2022

A Million Little Things (saison 5) : date de sortie à venir

The Blacklist (saison 10) date de sortie à venir

Big Sky (saison 3) : 21 septembre 2022

Blue Bloods (saison 13) : 7 octobre 2022

Bob Hearts Abishola (saison 4) : 19 septembre 2022

Bob's Burgers (saison 13) : 25 septembre 2022

Call Me Kat (saison 3) : 29 septembre 2022

Chicago Fire (saison 11) : 21 septembre 2022

Chicago Med (saison 8) : 21 septembre 2022

Chicago PD (saison 10) : 21 septembre 2022

The Conners (saison 5) : 21 septembre 2022

CIS : Vegas (saison 2) : 29 septembre 2022

East New York (nouveauté) : 2 octobre 2022

The Equalizer (saison 3) : 2 octobre 2022

Evil : la saison 3 est actuellement diffusée sur Paramount+, une saison 4 est commandée.

Family Law (nouveauté) : 2 octobre 2022

FBI (saison 5) : 20 septembre 2022

FBI : International (saison 2) : 20 septembre 2022

Fire Country (nouveauté) : 7 octobre 2022

The Flash (saison 9) : date de sortie à venir

Ghosts (saison 2) : 29 septembre 2022

The Goldbergs (saison 10) : 21 septembre 2022

Good Doctor (saison 6) : 3 octobre 2022

Grey's Anatomy (saison 19) : 6 octobre 2022

Home Economics (saison 3) : 21 septembre 2022

Kung Fu (saison 3) : 5 octobre 2022

La Brea (saison 2) : 27 septembre 2022

Law & Order: Organized Crime (saison 3) : 22 septembre 2022

Les Griffin (saison 21) : 25 septembre 2022

Magnum PI (saison 5) : date de sortie à venir

Monarch (nouveauté) : 20 septembre 2022

Most Wanted Criminals (saison 4) : 20 septembre 2022

Nancy Drew (saison 4) : date de sortie à venir

NCIS (saison 20) : 19 septembre 2022

NCIS Hawai'i (saison 2) : 19 septembre 2022

NCIS Los Angeles (saison 14) : 9 octobre 2022

The Neighborhood (saison 5) : 19 septembre 2022

New Amsterdam (saison 5) : 20 septembre 2022

New York Police judiciaire (saison 22) : 22 septembre 2022

New York Unité Spéciale (saison 24) : 22 septembre 2022

The Professionals (nouveauté) : 11 octobre 2022

Quantum Leap (nouveauté) : 19 septembre 2022

The Resident (saison 6) : 20 septembre 2022

Riverdale (saison 7) : en 2023 sur Netflix

The Rookie : le flic de Los Angeles (saison 5) : 25 septembre 2022

The Rookie : Feds (nouveauté) : 27 septembre 2022

The Thing about Pam (nouveauté) : en 2022

This is Us (saison 6) : en 2022

SEAL Team (saison 6) : date de sortie à venir

Les Simpson (saison 34) : 25 septembre 2022

So Help Me Todd (nouveauté) : 29 septembre 2022

Stargirl (saison 3) : 31 août 2011

Station 19 (saison 6) : 6 octobre 2022

Superman & Loïs (saison 3) : date de sortie à venir

SWAT (saison 6) : 7 octobre 2022

Walker (saison 3) : 6 octobre 2022

Walker : Independence (nouveauté) : 6 octobre 2022

The Winchesters (nouveauté) : 11 octobre 2022

Young Rock (saison 3) : 4 novembre 2022

Young Sheldon (saison 6) : 29 septembre 2022