Grey's Anatomy saison 19 : "De retour pour sauver la série", ce personnage adoré revient et les fans sont en feu

Au fil des années, Grey's Anatomy a vécu de nombreux départs, certains plus déchirants que d'autres. Si les dernières saisons ont été marquées par plusieurs grands retours comme celui de Patrick Dempsey (Derek), de T.R. Knight (George) ou bien de Chyler Leigh (Lexie), il ne s'agissait que de come-back ponctuels, le temps d'un épisode. Après quelques petites apparitions en saison 18, Kate Walsh alias Addison reprend du service et on ne peut que valider.

Addison Montgomery de retour !

La nouvelle a été officialisée ce mercredi 7 septembre 2022 : Addison Montgomery va revenir au Grey Sloan Memorial Hospital dans la saison 19 de Grey's Anatomy. Comme le dévoile Variety, une info ensuite confirmée par la production de la série médicale et par l'actrice, Kate Walsh sera de retour de façon récurrente dans le show. Sa première apparition est prévue pour l'épisode 3. Une annonce pas forcément très surprenante puisque, après ses apparitions l'an dernier, l'actrice avait expliqué avoir envie de reprendre son rôle. En plus de Grey's Anatomy, Kate Walsh a incarné Addison Montgomery dans Private Practice, le premier spin-off de la série médicale qui a eu droit à six saisons.

Un retour qui est en tout cas déjà 100% validé par les fans. Il faut dire que beaucoup s'inquiètent du futur de la série suite à l'annonce du rôle réduit d'Ellen Pompeo. L'interprète de Meredith Grey ne devrait apparaître que dans 8 épisodes (sur environ une vingtaine) et ne sera pas la seule actrice à être moins présente. Même si la série médicale a recruté de nouveaux acteurs pour jouer des résidents, les fans ont peur que les audiences chutent et que la série s'arrête. C'est donc avec joie qu'ils ont découvert le retour d'Addison. "De retour pour sauver la série encore une fois" ; "La seule raison pour laquelle je vais continuer" ; "Je suis en pleurs au sol, je ne plaisante pas" ; "Ma dépression est guérie" ou encore "Vous avez provoqué une crise cardiaque" ont-ils écrit en commentaires sur Instagram ou bien sur Twitter.

Pour attirer les fans, Grey's Anatomy va-t-elle miser sur le retour de personnages cultes ? On croise fort les doigts pour revoir aussi Callie (Sara Ramirez), Arizona (Jessica Capshaw) ou même Alex (Justin Chambers). L'espoir fait vivre...

La saison 19 de Grey's Anatomy débute le 6 octobre prochain sur ABC aux US.