Grey's Anatomy saison 19 : surprise, ce nouveau perso a un gros lien avec Derek et on ne s'y attendait pas

Après une grande pause estivale, Grey's Anatomy a fait son retour à la télévision US ce jeudi 6 octobre 2022. Sa saison 19 (oui, déjà !) est celle de tous les dangers : Ellen Pompeo a annoncé qu'elle ne serait présente que dans une poignée d'épisodes. L'interprète de Meredith Grey a trouvé un nouveau rôle dans une autre série et fait donc ses adieux momentanés au show médical dont elle est la star depuis 2005. Encore pire : elle a déclaré ne plus vouloir reprendre son rôle à plein temps pour la suite de la série.

La showrunner, Krista Vernoff, a teasé les raisons de l'absence de Meredith Grey et elles ont à voir avec ses enfants. On n'en sait pas plus pour le moment mais, pour parer à ce départ, la série a recruté ! Eh oui, plusieurs nouveaux acteurs ont rejoint le casting dès l'épisode 1 de la saison 19 : ils incarnent une toute nouvelle génération d'internes. Le but ? Renouveler le casting mais aussi apporter un peu de sang frais, pour tenter de nous faire oublier l'absence de Mer. Et justement, l'un des nouveaux a un étonnant lien avec l'un des persos préférés des fans.

Un nouvel interne est lié à Derek et voici comment

Dans cet épisode 1 de la saison 19 de Grey's Anatomy, les fans ont pu découvrir les nouveaux internes du Grey Sloan Memorial. Parmi eux ? Jules Millin, jouée par Adelaide Kane, qui est un peu la nouvelle Meredith, Mika Yasuda, incarnée par Midori Francis, Blue Kwan, incarné par Harry Shum Jr, mais aussi Simone Griffith, jouée par Alexis Floyd. Mais c'est Lucas Adams, rôle tenu par Niko Terho, qui a surpris tout le monde. Et la raison est simple : Lucas est en fait le neveu de Derek ! Eh oui, c'est un Shepherd, comme on l'apprenait dans une discussion entre Meredith et Amelia (Caterina Scorsone). Surprise !