Grey's Anatomy saison 19 : Meredith et Derek bis, une rupture... : on analyse la bande-annonce en mode "nouvelle génération"

Un saut dans le temps

Il semblerait que cette suite de Grey's Anatomy se déroule plusieurs mois après la fin de la saison 18 lors de laquelle on assistait au retour de Jackson (et d'April) qui demandait à Mer de devenir cheffe de la chirurgie par intérim. A un moment, on peut voir Meredith évoquer "six mois" passés et Bailey (Chandra Wilson) revenir de vacances.

Une rupture pour Nick et Meredith ?

Et si ça sentait le roussi entre Meredith et Nick (Scott Speedman) ? La saison 18 n'a pas très bien fini pour eux puisque Nick était un peu énervé que Meredith accepte la proposition de Jackson sans lui en parler. Eh bien on dirait que les choses ne se seront pas trop arrangées puisque Meredith évoque "6 mois difficiles" entre eux. Aura-t-on droit à une rupture ? Vont-ils donner une chance à leur couple et partir loin de Seattle, ce qui expliquerait leurs deux absences ? On penche plutôt pour cette possibilité puisqu'on sait que Scott Speedman sera de retour, mais sera moins présent dans cette 19ème saison, comme Ellen Pompeo.

Une nouvelle Bailey est arrivée

Bailey est de retour et elle aura changé on dirait. Dans la bande-annonce, on peut la voir ultra souriante (WTF ?) et avec une nouvelle coiffure. Sa bonne humeur va-t-elle durer longtemps ? On paierait cher pour la voir sourire comme ça toute la saison !

Coucou les nouveaux

La nouvelle génération de médecins est arrivée ! Cette saison 19 de Grey's Anatomy devrait se concentrer sur ces nouveaux personnages, pour pallier à l'absence de Meredith. Alors, qui sont-ils ? On vous fait les présentations directement sur l'image ci-dessous :