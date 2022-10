"Quelque chose va se passer..." : on sait pourquoi Meredith sera moins présente dans la saison 19 de Grey's Anatomy

19 saisons, déjà ! Depuis quelques années déjà, Grey's Anatomy est la série médicale la plus longue de l'histoire de la télévision et ce n'est pas près de s'arrêter. La dix-neuvième saison débute ce jeudi 6 octobre aux Etats-Unis et, en attendant la diffusion sur TF1, on se pose pas mal de questions sur la suite. Et il y a un peu de quoi s'inquiéter.

En août dernier, on apprenait qu'Ellen Pompeo allait faire beaucoup moins d'apparitions dans la suite : occupée par un nouveau projet de série, l'interprète de Meredith Grey ne sera que dans 8 épisodes, sur une vingtaine. Encore plus inquiétant, l'actrice a récemment déclaré qu'elle ne souhaitait plus jouer dans la série à plein temps, elle qui enchaîne aussi les projets en tant que productrice. Auparavant, les producteurs et Shonda Rhimes avaient bien insisté sur le fait que la série prendrait fin si Ellen Pompeo décidait de partir. Un son de cloche qui semble avoir un peu changé, alors que le show entre dans sa 19ème année.

La showrunner de Grey's Anatomy confiante pour une suite sans Ellen Pompeo

A l'occasion du retour de la série médicale aux US après la grande pause estivale, Krista Vernoff, l'actuelle showrunner de Grey's, a donné une interview à Variety dans laquelle elle évoque le futur de la série. Et elle l'assure, le "départ" d'Ellen Pompeo n'est pas si dramatique et ne veut pas dire que Grey's Anatomy approche de la fin. Autre contraire même. "La série peut continuer. Je pense qu'Ellen est extraordinaire et elle a été un centre extraordinaire dans cette série pendant longtemps. Si sa carrière l'amène dans une autre direction, je crois que la série a encore des personnages géniaux que les fans adorent." a-t-elle confié.

Les raisons de l'absence de Meredith expliquées

Dans cette interview, Krista Vernoff a aussi évoqué les raisons de l'absence de Meredith. Elle assure notamment qu'elle ne va pas quitter le Grey Sloan Memorial. "Quand on a une femme qui a un travail qu'elle aime, une carrière qu'elle aime, un homme qu'elle aime, quelle est la chose qui peut l'enlever de l'action ? Ma réponse est : ses enfants. Quelque chose va se passer avec ses enfants qui va changer ses plans dans la vie. Et en tant que mère, je comprends cela" a-t-elle expliqué.

Pour pallier le départ de Meredith/Ellen Pompeo, Grey's Anatomy a décidé de miser sur le retour d'un ancien médecin mais aussi sur une toute nouvelle promotion d'internes. Il y aura même une nouvelle Meredith, on ne sera donc pas tout à fait dépaysés ! Reste à savoir si les téléspectateurs seront toujours au rendez-vous.