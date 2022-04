Jesse Williams (Grey's Anatomy) : énorme réduction de la pension pour ses enfants, victoire contre son ex-femme

Jesse Williams a quitté son rôle du docteur Jackson Avery dans la série Grey's Anatomy en 2021. Depuis, l'acteur continuait de payer une pension alimentaire astronomique à son ex-femme, Aryn Drake-Lee, pour leur deux enfants, Sadie et Maceo. En effet, il donnait encore 40 000 dollars par mois à son ex, alors que ses revenus ont nettement diminué depuis son départ de la série médicale. Depuis, le comédien joue désormais dans la pièce Take Me Out à Broadway, où il ne gagne "que" 1 668 dollars par semaine, ce qui est bien loin des 6,2 millions de dollars qu'il percevait auparavant.

Il s'en était d'ailleurs récemment plaint dans une demande faite au tribunal. "Je demande à la Cour de réduire la pension alimentaire pour mes enfants à un montant raisonnable que je peux me permettre compte tenu de la réduction significative de mes revenus et de la nature maintenant fluctuante de mes revenus" avait-il écrit.

Victoire temporaire pour Jesse Williams

Divorcé depuis 2017, Jesse Williams va pouvoir souffler financièrement. Un juge a accepté sa demande de baisser temporairement la pension alimentaire. Les paiements seront désormais réduits à 6413 dollars, ce qui reste tout de même une belle somme.

Le tribunal a conclu que "la pension alimentaire devrait être temporairement modifiée et que [Aryn] dispose d'actifs ou de revenus suffisants qui n'affecteront pas de manière drastique son niveau de vie actuel". Le 30 août prochain, une nouvelle audience aura lieu lors de laquelle les deux parties se battront pour une décision permanente concernant la pension. Ce nouveau chiffre pourrait en effet évoluer de nouveau puisque l'acteur ne serait pas contre le fait de reprendre son rôle dans la célèbre série.