Jesse Williams (Grey's Anatomy) sature : il ne veut plus payer 40 000$/mois de pension alimentaire pour ses enfants

"Je demande à la Cour de réduire la pension alimentaire pour mes enfants"

Parmi les plus grosses annonces de départ dans les séries en 2021, il y avait celle de Jesse Williams. Celui qui jouait le Dr Avery Jackson dans Grey's Anatomy a quitté la série médicale. Mais ce n'est pas tout, la vie de l'acteur a aussi été marquée côté vie privée avec son divorce. Et ET Online a révélé qu'il aurait demandé de baisser la pension alimentaire versée à son ex-femme pour ses enfants, vu qu'il ne joue plus dans Grey's Anatomy et ne gagne donc plus autant d'argent.

"Je demande à la Cour de réduire la pension alimentaire pour mes enfants à un montant raisonnable que je peux me permettre compte tenu de la réduction significative de mes revenus et de la nature maintenant fluctuante de mes revenus" est-il écrit dans la demande qu'il aurait faite au tribunal.

Ben oui, Jesse Williams gagne maintenant "beaucoup moins" que lorsqu'il était dans Grey's Anatomy. Le comédien est désormais dans la pièce Take Me Out à Broadway, où il ne gagne "que" 1 668 dollars par semaine, ce qui est bien loin des 6,2 millions de dollars qu'il avait comme salaire pour la série...

Jesse Williams paye "40 000 dollars par mois"

Celui qui est divorcé d'Aryn Drake-Lee (ils sont parents de deux enfants : une petite fille, Sadie, et un petit garçon, Maceo) paye une pension alimentaire de 40 000 dollars par mois. Une grosse somme pour une pension alimentaire, qui avait été déterminée lorsqu'il tournait encore dans Grey's Anatomy : "La pension alimentaire de 40 000 dollars par mois (480 000 dollars par an) qui a commencé le 1er octobre 2019, était basée presque entièrement sur mes droits épisodiques dans Grey's qui était alors ma principale source de revenus".

"Je suis apparu dans la série de télévision Grey's Anatomy, qui a été la principale source de revenus de notre famille tout au long du mariage et pour moi, après la séparation. Je ne suis plus dans la série Grey's. Ma dernière apparition a eu lieu en mai 2021" a expliqué Jesse Williams, "J'avais auparavant versé une pension alimentaire pour enfants à Aryn d'un montant combiné de 50 629 $ par mois conformément à l'ordonnance de la Cour pour une pension alimentaire temporaire pour enfants le 19 juin 2018 (et 50 695 $ par mois en pension alimentaire pour conjoint déductible d'impôt)".

L'acteur a précisé que "la pension alimentaire pour les enfants était également basée sur mes autres sources de revenus, qui comprenaient mes résidus de Grey's pour les saisons dans lesquelles je suis apparu pendant le mariage, et après qu'Aryn et moi nous soyons séparés, ainsi que des revenus sporadiques provenant de petits travaux occasionnels d'acteur, d'endossement ou d'apparition" et "toutes mes sources de revenus supplémentaires sont bien inférieures à mes anciens cachets épisodiques de Grey's".

"J'ai reçu mon dernier paiement (...) de Grey's Anatomy en juillet 2021"

D'autant plus que ses enfants n'ont pas besoin de 40 000 dollars par mois, comme l'a souligné Jesse Williams. "Le mode de vie de nos enfants ne reflète en aucun cas les 40 000 dollars par mois de pension alimentaire. Nos enfants ont un style de vie modeste. Ils n'ont pas de passe-temps coûteux et ne participent pas à des camps coûteux" a-t-il déclaré, "Ils ne prennent pas de jet privé lorsque nous prenons des vacances (qui sont déjà peu fréquentes), et nous n'avons pas de maison de vacances. J'ai accepté la pension alimentaire pour enfants uniquement en raison des revenus de ma significative Grey's de l'époque".

"J'ai reçu mon dernier paiement de droits épisodiques de Grey's Anatomy en juillet 2021. J'ai quitté la série principalement pour deux raisons - pour développer et façonner ma carrière avant la fin imminente de la série, avec des discussions accrues sur la fin de Grey's après la saison 2021-2022" a-t-il ajouté à propos des raisons de son départ de la série, "Mon personnage et ma carrière dans Grey's ont marqué plus de 95% de ma réputation d'acteur et il était impératif d'élargir mon corpus de travail avant qu'il ne soit trop tard".