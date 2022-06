Jesse Williams nu dans sa pièce de théâtre, l'acteur a complètement flippé : "je me suis dit, 'Oh, m*rde !"

Malgré son récent retour dans Grey's Anatomy, la carrière de Jesse Williams est actuellement tournée vers le théâtre. Depuis quelques semaines, le comédien est en effet à l'affiche de la pièce Take Me Out, jouée à Broadway, à New York (USA), dans laquelle on y suit le coming-out d'un joueur de baseball.

Jesse Williams n'était pas chaud à l'idée de jouer nu

Or, si ce nouveau projet fait aujourd'hui son bonheur et lui permet notamment d'explorer une nouvelle facette de son talent (il est par ailleurs nommé aux Tony Awards 2022 dans la catégorie "meilleur second rôle"), Jesse Williams ne le cache pas, il a longuement hésité à relever ce défi. En cause ? Ce rôle l'oblige à apparaître totalement nu sur scène, ce qui n'a pas été simple à accepter au début.

"La première fois que j'ai lu la pièce, je me suis dit, 'Je ne peux pas ne pas la faire. C'est parfait'. Et puis ensuite, j'ai réalisé toute la partie dénudée qu'il y avait et je me suis dit, 'Oh, m*rde. Je ne veux pas faire ça. Jamais je ne pourrais dire que c'est un truc que je veux faire !'", a-t-il révélé auprès du site WWD, alors même que ces passages sont à l'origine d'un énorme buzz sur les réseaux sociaux.

Le comédien fasciné par l'importance de ces scènes

De fait, une question se pose : pourquoi a-t-il finalement accepté le rôle ? Jesse Williams l'a précisé, l'histoire et son propos l'ont tout simplement convaincu de la nécessité de ces séquences. "Elles font sens dans le contexte de cette pièce, a révélé l'acteur. Et elles invitent le public à expérimenter une certaine réalité de ce que traversent les personnages".

Surtout, il s'avoue satisfait de voir la pièce être autant ancrée dans le monde actuel et aborder des thèmes aussi importants, "C'est vraiment le moment idéal pour examiner ces relations hétéronormatives des hommes entre eux et avec eux-mêmes, leur identité et ce que cela signifie d'être un homme." Selon lui, Take Me Out pose des questions nécessaires capables de résonner en chacun des spectateurs, "Pourquoi "être un homme" vous demande de vous discriminer les uns les autres ? Pourquoi cela vous permet d'avoir un pouvoir sur un autre groupe ? Pourquoi cela vous demande d'être homophobe afin de prouver que vous êtes un homme ? Que se passe-t-il si vous ne le faites pas. Que vous reste-t-il ?"

Des réponses apportées dans la pièce qui se jouera jusqu'au 11 juin aux USA, mais également dans une future série qui sera centrée sur le personnage de Jesse Williams.