Grey's Anatomy saison 18 : Jackson et April de nouveau en couple ? On a enfin la réponse

April et Jackson de nouveau en couple ?

Ce jeudi 26 mai 2022 était diffusé le 400ème épisode de Grey's Anatomy aux USA. A cette occasion, les créateurs de la série - dont la saison 18 vient de prendre fin, avaient prévu deux grosses surprises. La première ? Jackson (Jesse Williams) et April (Sarah Drew) ont en profité pour faire leur grand retour à Seattle. La seconde ? Le duo tant adoré des fans a officiellement été présenté comme de nouveau en couple.

Oui, alors que les deux personnages venaient de passer l'intégralité de l'épisode à vivoter chacun de leur côté, ils ont finalement profité de ses dernières minutes et d'un moment de répit dans un ascenseur pour s'embrasser et ainsi confirmer le nouveau départ de leur histoire depuis leur nouvelle vie à Boston mise en place l'an dernier. Une nouvelle chance qui étaient extrêmement attendue des fans, et qui venait par ailleurs d'être subtilement teasée quelques minutes plus tôt quand April confiait à une Amelia en plein doute au sujet de Kai, "Es-tu sûre que c'est terminé ? Parfois, l'amour est de retour".

Hallelujah, le Japril is back et plus fort que jamais !