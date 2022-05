Jesse Williams (Grey's Anatomy) nu : il réagit enfin à la fuite des photos chocs

Depuis le 10 mai 2022, des photos de Jesse Williams complètement nu font le buzz sur les réseaux sociaux. Un spectateur de la pièce de théâtre Take Me Out, dans laquelle il joue à Broadway, a réussi à capturer des images de l'acteur prenant une douche sur scène... Et on voit TOUT ! Dans une interview accordée à l'Associated Press, celui qui reprendra son rôle dans la saison 18 de Grey's Anatomy, est revenu sur la fuite de ces photos et assure ne pas être touché plus que ça. "Je ne suis pas déçu. Notre travail consiste à y aller tous les soirs, quoi qu'il arrive", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Je ne m'en soucie pas vraiment".

La production en colère

La fuite des images a profondément agacé la production qui avait pourtant tout mis en oeuvre pour éviter ça. En effet, chaque spectateur doit mettre son téléphone dans une pochette verrouillée avant chaque représentation et ne peut le sortir qu'à la fin du spectacle. Dans un message, les responsables du théâtre ont expliqué être "atterrés" que les consignes mises en place pour protéger les acteurs n'aient pas été respectées. "Il est profondément malencontreux qu'un spectateur ait décidé de manquer de respect à la production, aux autres spectateurs et, encore plus important, aux acteurs de cette façon. Prendre des photos d'une personne nue sans son consentement est fortement répréhensible et peut avoir de graves conséquences légales. Les poster sur Internet est répugnant et une violation inacceptable de la confiance entre les acteurs et les téléspectateurs, forgée au théâtre" peut-on lire dans un communiqué.

Le partenaire de Jesse Williams a également réagi

Jesse Tyler Ferguson, connu pour son rôle de Mitchell dans Modern Family et également comédien de la pièce, a commenté le leak des images de son partenaire sur ses réseaux. "Je suis consterné par ce manque de respect pour les acteurs et notre compagnie dont la vulnérabilité montrée sur scène chaque soir est cruciale pour Take Me Out. Ceux qui applaudissent ou banalisent ce comportement n'ont pas leur place au théâtre qui a toujours été un endroit sûr pour les artistes et les spectateurs. Et vraiment, si c'est pour la nudité que vous venez... Vous allez vraiment passer une soirée ennuyeuse" a-t-il écrit sur Twitter.