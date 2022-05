Jesse Williams (Grey's Anatomy) nu : la production de sa pièce réagit et menace de poursuites après la publication des photos

Pour son premier rôle suite à son départ de Grey's Anatomy, Jesse Williams a choisi la pièce de théâtre Take Me Out qui raconte le coming-out d'un joueur de baseball. Jouée depuis début avril à Broadway, le show contient plusieurs scènes où les acteurs apparaissent totalement nus. Des images de l'ex-interprète de Jackson Avery dans le plus simple appareil ont fuité sur le web, alors que les spectateurs ont normalement interdiction d'utiliser leurs téléphones. Et ça n'a pas du tout amusé la production.

La production de la pièce réagit et menace de poursuites

C'est sur Twitter et Instagram, via un communiqué, que le théâtre où la pièce Take Me Out est jouée chaque jour a réagi au leak des images de Jesse Williams nu. Dans un message, les responsables ont expliqué être "atterrés" que les consignes mises en place pour protéger les acteurs n'aient pas été respectées. "Il est profondément malencontreux d'un spectateur ait décidé de manquer de respect à la production, aux autres spectateurs et, encore plus important, aux acteurs de cette façon." explique le communiqué qui ajoute : "Prendre des photos d'une personne nue sans son consentement est fortement répréhensible et peut avoir de graves conséquences légales. Les poster sur Internet est répugnant et une violation inacceptable de la confiance entre les acteurs et les téléspectateurs, forgée au théâtre" peut-on lire.