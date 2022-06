Jesse Williams (Grey's Anatomy) officialise (presque) son nouveau couple avec une proche de Rihanna

Tout semble aller pour le mieux pour Jesse Williams en cette année 2022. Après avoir obtenu gain de cause face à son ex-femme au sujet de la pension alimentaire à lui verser, puis effectué un retour remarqué dans Grey's Anatomy et enfin vu sa performance à Broadway être saluée par la critique (il a été nommé au Tony Awards), l'acteur est également un homme heureux en amour.

Jesse Williams de nouveau en couple

Habituellement très discret au sujet de sa vie privée, Jesse Williams a surpris tout le monde ce mercredi 15 juin 2022 en apparaissant main dans la main avec Ciarra Pardo dans les rues de New York (USA). Officiellement, le duo n'a jamais confirmé être en couple et ne s'affiche d'ailleurs jamais ensemble sur les réseaux sociaux. Néanmoins, alors que des rumeurs laissent entendre que tous les deux se fréquenteraient depuis déjà 2018, les photos prises par les paparazzi cette semaine ne laissent que peu de place au doute au regard de leur belle complicité (voir les images ici).

A noter que Ciarra Pardo n'est peut-être pas actrice comme l'interprète de Jackson, mais son nom n'est en revanche pas inconnu à Hollywood. Désigneuse de talent, elle a notamment collaboré avec les plus grands artistes et est même l'une des partenaires et amies les plus proches de Rihanna depuis plus de 15 ans. Autrement dit, ne soyez pas étonnés d'apercevoir la tête de Jesse Williams en cas de futur baptême du fils de la chanteuse.