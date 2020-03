Jesse Williams (Grey's Anatomy) : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur lui

3. En guerre avec son ex-femme

Ce n'est d'ailleurs pas la joie entre Jesse Williams et la mère de ses deux enfants : ils traversent un divorce compliqué. Alors que Aryn Drake-Lee réclamait la garde exclusive de Maceo et Sadie, le juge a finalement décidé de donner aux parents la garde alternée. L'agent immobilière a alors exigé que son ex-mari lui verse la somme de 50 000 dollars par mois en guise de pension alimentaire, mais Jesse Williams a refusé malgré son salaire de 521 000 dollars par mois. Aryn Drake-Lee lui a aussi demandé 100 000 dollars pour payer son avocat et 110 000 dollars pour son comptable judiciaire.

4. Acteur ET réalisateur

En plus d'être acteur, Jesse Williams est aussi réalisateur. Il est déjà passé derrière la caméra pour certains épisodes de Grey's Anatomy, mais il a aussi réalisé son premier film, intitulé Till. Le long-métrage est inspiré d'une histoire vraie, celle de Mamie Mobley Till, qui a vu son fils Emmett, un ado noir de 14 ans, se faire tuer à cause de sa couleur de peau en 1995. Engagé contre le racisme et la lutte pour la défense des droits des Afro-américains, Jesse Williams fait d'ailleurs partie du groupe de défense des droits civiques The Advancement Project.

5. Une star modeste

Ce n'est un secret pour personne : Jesse Williams plaît à beaucoup de monde. Pourtant, la star ne se trouve pas exceptionnelle et la joue plutôt du genre modeste : "Je ne suis pas un beau gosse ! Sans les lumières du plateau pour m'éclairer et la séance maquillage, croyez-moi, je suis très banal. Mon physique n'a cependant jamais été un obstacle !", a-t-il expliqué à Télé Star.