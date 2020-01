Grey's Anatomy saison 16 : Jesse Williams absent dans la suite ? La showrunner répond

Jesse Williams vole vers de nouvelles aventures ! Au casting de Grey's Anatomy depuis la saison 6, l'interprète de Jackson Avery a un tout nouveau projet : à partir d'avril prochain, il sera sur les planches à Broadway dans la pièce Take Me Out. Un projet annoncé en mai dernier et qui a inquiété les fans de la série médicale. Mais Jackson va-t-il réellement disparaître de la série ?

Krista Vernoff répond aux rumeurs de départ de Jesse Williams

La réponse est non ! Comme l'a dévoilé Krista Vernoff, showrunner de Grey's Anatomy à TVLine, Jesse Williams ne sera pas totalement absent de la série médicale durant les représentations de sa pièce (et pendant les répétitions). En effet, elle précise qu'elle a été mise au courant très tôt de ce projet ce qui lui a permis, ainsi qu'aux scénaristes, de préparer le terrain et d'offrir à Jackson une intrigue adaptée à la présence réduite de son interprète. "Jesse pourra revenir de New York un jour par semaine (Grey's Anatomy est tournée à Los Angeles, ndlr), nous ferons en sorte que ça fonctionne car ce projet était important pour lui" a-t-elle précisé. Jackson Avery ne va donc pas totalement s'absenter mais ses apparitions seront fortement réduites d'ici la fin de la saison 16.

Si vous adorez Jackson et Jesse Williams, sachez que l'acteur ne devrait pas quitter la série prochainement : il a déjà signé pour la saison 17 commandée en mai dernier par ABC. Ok, ça ne nous met pas à l'abri d'un départ soudain à la Justin Chambers mais ça nous donne quand même bon espoir pour la suite !

