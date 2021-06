Regé-Jean Page, Jesse Williams... les plus grosses annonces de départ dans les séries en 2021

La bande-annonce de La Chronique des Bridgerton

C'est seulement le milieu de l'année et déjà, certaines stars de série ont brisé notre coeur. Depuis quelques mois, les annonces de départs s'enchaînent du côté de nos séries préférées. La Chronique des Bridgerton, Grey's Anatomy, Good Doctor, The Resident... toutes ont ou vont perdre un acteur prochainement. Retour sur les 16 plus grosses annonces de départ dans les séries cette année. Oui, on en veut toujours à Regé-Jean Page et Jesse Williams.

Antonia Thomas (Good Doctor) Voilà un départ qu'on n'avait pas trop vu venir. Il y a quelques jours, Antonia Thomas, qui jouait Claire Browne dans Good Doctor, annonçait son départ de la série dans le dernier épisode de la saison 4, diffusé lundi dernier aux Etats-Unis. Elle ne sera donc pas de retour pour la 5e saison de la série portée par Freddie Highmore et est le 2e gros départ du show, après la mort du Dr Melendez à la fin de la saison 3. Pourquoi ce départ ? L'actrice a expliqué que la longueur des saisons était en cause, comparant le rythme américain au rythme britannique. "A mon sens, je suis arrivée à un point où j'ai vraiment la sensation que nous avons atteint la limite des différentes choses possibles que Claire pourrait traverser" a-t-elle expliqué à Deadline.

Shaunette Renee Wilson (The Resident) Autre série médicale, autre départ. Dans la saison 4 de The Resident, c'est Mina, jouée par Shaunette Renee Wilson, qui a fait ses adieux. La médecin s'est retrouvée au coeur d'un problème de visa et a été contrainte de quitter les Etats-Unis pour retourner au Nigeria. C'est l'actrice qui a décidé de quitter la série après 4 saisons. Mina ne devrait pas être remplacée pour la saison 5 mais deux nouveaux personnages féminins devraient prendre de l'importance pour combler ce départ.

Anupam Kher (New Amsterdam) On ne s'arrête pas en si bon chemin : une autre série médicale a perdu l'un de ses acteurs principaux. Dans New Amsterdam, il a fallu faire nos adieux au Dr Vijay Kapoor. Après avoir été victime de la Covid-19 et avoir subi une opération du coeur, on apprenait dans l'épisode 7 que le médecin avait quitté l'hôpital. Un départ non filmé puisque la dernière apparition d'Anupam Kher à l'écran datait de l'épisode 2 de la saison 3. L'acteur ne s'est pas exprimé sur ce départ qui pourrait être lié à une maladie, son épouse souffrant d'un cancer.

Tom Cavanagh et Carlos Valed (The Flash) Pour sa saison 7, actuellement diffusée aux Etats-Unis, The Flash va perdre deux acteurs principaux : Carlos Valdes (Cisco) et Tom Cavanagh (Wells). Les deux personnages devraient faire leurs dernières apparitions d'ici la fin de la saison. Tom Cavanagh a expliqué qu'il devait à l'origine quitter la série à la fin de la saison 6, des plans qui ont changé à cause de la pandémie de Covid-19. Quant à Carlos Valdes ? Il a lui-même décidé de quitter la série pour des raisons liées à sa santé mentale. "Pour moi, m'éloigner de la série, c'est une façon de prendre soin de moi" a-t-il confié à Entertainment Weekly.

Emily Wickersham (NCIS) Si Mark Harmon rempile pour la saison 19 de NCIS, on n'y verra plus Emily Wickersham alias Bishop. Le personnage a quitté la série dans le final de la saison 18 après avoir trahi le NCIS. L'actrice a elle même confirmé qu'elle ne serait pas de retour dans la suite. "J'ai eu la chance de faire partie d'une série où j'ai pu me dévoiler, jouer, rire et apprendre aux côtés de gens formidables. Un moment de ma vie que je n'oublierai jamais." a-t-elle confié sur Instagram.

Barrett Foa et Renée Felice Smith (NCIS : Los Angeles) Dans NCIS : Los Angeles aussi, il y a eu des départs. Barrett Foa, qui jouait Eric Beale, et Renée Felice Smith, qui incarnait Nell Jones, ont fait leur dernière apparition dans le final de la saison 12. Les deux personnages quittaient Los Angeles pour le Japon. Deux départs voulus par les acteurs. Barrett Foa a confié que la pandémie lui avait permis de réfléchir à sa carrière. "Un peu comme Eric Beale, j'ai pu partir explorer et m'aventurer vers d'autres choses." a-t-il confié à TVLine.

Torrey DeVitto et Yaya DaCosta (Chicago Med) Avant la saison 7, deux stars de Chicago Med quittent la série : Torrey DeVitto (Natalie Manning) et Yaya DaCosta (April Sexton). Les actrices ne sont pas étalées sur ces départs mais leurs contrats prenant fin avec la saison 6, il est possible que la production ait décidé de ne pas les renouveler. Dans le final, April quittait l'hôpital pour suivre une formation tandis que le Dr Manning se dénonçait après avoir volé des médicaments pour sa mère malade.

Freddy Rodriguez (Bull) La saison 6 de Bull se fera sans Freddy Rodriguez qui jouait Benny. L'acteur a été viré de la série suite à une enquête interne. A la fin mai, on apprenait que l'acteur ainsi que le showrunner Glenn Gordon Caron ne seraient pas de retour. Une enquête avait été lancée à la fin de la production de la saison 5 sur les conditions de travail dans les coulisses de la série. Plusieurs scénaristes avaient témoigné auprès de The Hollywood Reporter sur "l'environnement de travail irrespectueux" nourri par le showrunner. On ne sait pas exactement en quoi Freddy Rodriguez est lié à cette histoire.

Theo James (Sanditon) Alors qu'elle ne devait pas avoir de suite, la série Sanditon a été renouvelée pour une saison 2 ET une saison 3 par PBS. Mais elles se feront sans Theo James qui incarnait Sidney Parker, le personnage masculin principal. L'acteur a décidé de ne pas reprendre son rôle. "Son histoire s'est terminée comme je le désirais" a-t-il expliqué.

Jesse Metcalfe (Chesapeake Shores) Héros de Chesapeake Shores, Jesse Metcalfe a lui aussi décidé de raccrocher dans la saison 5. L'acteur a décidé de quitter la série de son plein gré et l'histoire de son personnage, Trace Riley, sera conclue au début de la 5e saison.