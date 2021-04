New Amsterdam saison 3 : un médecin quitte la série

A la fin de la saison 2 de New Amsterdam, on se demandait tous si le Dr Reynolds allait quitter la série mais le médecin joué par Jocko Sims a bien fait son retour dans la série portée par Ryan Eggold. Après avoir supprimé un épisode sur une épidémie de grippe, le show basé sur la vie d'un vrai médecin s'est intéressé à la Covid-19 qui a fait des dégâts parmi les membres de l'équipe médicale. Vijay a par exemple été infecté et, s'il n'a pas succombé à la maladie, le personnage ne reviendra pas dans la série.

Le Dr Vijay Kapoor quitte New Amsterdam

Les rumeurs couraient depuis quelques jours, c'est désormais officiel : Anupam Kher qui jouait le Dr Vijay Kapoor dans New Amsterdam quitte la série. Dans l'épisode 7 de la saison 3, diffusé le 13 avril aux US, Iggy (Tyler Labine) découvrait que son ami et collègue avait démissionné après avoir été infecté par la Covid-19 et avoir subi une dangereuse opération du coeur. Le Dr Kapoor a fait sa dernière apparition dans la série dans l'épisode 2 de la saison 3.