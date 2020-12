New Amsterdam saison 2 : le Dr Reynolds (Jocko Sims) va-t-il vraiment quitter la série ?

Après la mort tragique de Georgia au début de la saison 2, New Amsterdam va-t-elle faire face à un autre grand départ d'ici la fin de la saison ? Le Dr Reynolds semble en tout cas sûr de son choix : il veut rejoindre sa fiancée à San Francisco et donc quitter l'hôpital. Mais le médecin va avoir bien du mal à annoncer sa décision à Max (Ryan Eggold). Une chose qui peut semer le doute sur ses intentions de tout plaquer.

Jocko Sims quitte New Amsterdam (mais pas forcément la série)

Malgré ses hésitations, le Dr Reynolds va bien quitter l'hôpital d'ici la fin de la saison 2 de New Amsterdam. C'est à la fin de l'épisode 17, l'avant-dernier épisode de la saison, que le Dr Reynolds va faire ses adieux aux autres médecins. Mais ce départ est-il réellement définitif pour son interprète ? Pas si sûr... A cause de la pandémie de coronavirus, la production de la série a été interrompue et pas mal de questions sont restées en suspens. Jocko Sims a lui-même semé le doute sur un retour dans la saison 3. "On verra si je vais rester plus longtemps" avait-il confié en avril dernier à EURweb, laissant penser qu'un retour n'était donc pas à exclure. Le créateur de la série, David Schulner, a de son côté indiqué : "Reynolds quitte New Amsterdam mais pas la série". Une phrase qui laisse penser que le médecin pourrait être présent dans la suite, peut-être depuis son nouveau job en Californie.

Le Dr Reynolds de retour... dans un spin-off ?

Autre rumeur qui circule : le Dr Reynolds pourrait être la star d'un spin-off. En janvier dernier, NBC a renouvelé la série médicale jusqu'à la saison 5 et laissé entendre que des spin-offs pourraient être mis en développement. "Je peux imaginer tout un monde autour de New Amsterdam" avait expliqué Paul Telegdy, patron de NBC Entertainment. Et si l'un d'eux était centré sur le nouveau job de Reynolds ? Tout est possible et il va encore falloir patienter pour le savoir. La saison 3 de New Amsterdam débutera en 2021 aux US.